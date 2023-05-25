شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة يؤكد أهمية نشر التوعية والتثقيف الصحى بأعراض ومخاطر مرض الصرع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يولى اهتمامًا حقيقًيا لتطوير المنظومة الصحية، ورفع كفاءة خدمات الرعاية العلاجية والدوائية، مشيرًا إلى دور المسؤولية المشتركة بين كافة الجهات المعنية، للوصول إلى حلول مبتكرة وأفكار بحثية تدعم ملف مرض الصرع.

جاءت كلمة وزير الصحة والسكان، اليوم الخميس، خلال مشاركته فى المؤتمر العلمى السنوى للصرع فى نسخته الثانية، الذى ينظمه قسمى المخ والأعصاب بجامعتى عين شمس والقاهرة، بهدف تبادل النقاشات والرؤى المتطورة، والإعلان عن الأدلة الاسترشادية لعلاج وتشخيص مرض الصرع، وذلك بحضور الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، والدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، ولفيف من الخبراء وشباب الأطباء بتخصص المخ والأعصاب.

وأشار الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير أكد أهمية هذا المؤتمر، حيث يُعد منصة هامة لتبادل الخبرات والنقاشات حول أحدث ما توصل إليه العلم حول الأمراض العصبية، مؤكدًا على أهمية التشخيص المبكر فى أمراض الصرع، موضحًا أن خطر الإصابة لا يفرق بين مرحلة عمرية أو جنسية للمريض، كما أضاف أن نسبة الشفاء من هذا المرضى باتت مرتفعة، حيث بلغت 70% وذلك فى ظل وجود بروتوكولات علاجية متطورة.

وأضاف أن مرض الصرع يعتبر من الاعتلالات أو الاضطرابات العصبية المزمنة، ويعد ثانى مرض شائعًا على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة حريصة على تقديم كافة سبل الدعم والأدوات اللازمة لاستدامة المنظومة الصحية لعلاج مرضى الأمراض العصبية، وذلك من خلال التعاون مع الجهات المعنية وشركاء النجاح لإنشاء معهد قومى للأمراض العصبية، كما أكد وزير الصحة أن الوزارة تبحث إنشاء مركز للعلوم البحثية العصبية، بهدف تعزيز دور الأبحاث العلمية بهذا الملف، والاستفادة من خبرات الدول الناجحة بهذا المجال.

وأضاف أن الوزير شدد خلال كلمته على أهمية نشر التوعية والتثقيف الصحى بأعراض ومخاطر والوقاية من مرض الصرع، مؤكدًا أن التوعية لها دورًا هامًا فى نجاح فرص التعايش الصحى والآمن للمصابين، فضلًا عن دورها فى مناهضة التمييز والوصم الذى قد يتعرض له المتعايشيين، مؤكدًا أن وزارة الصحة والسكان، حريصة على تذليل أى عقبات أو تحديات فضلًا عن توفير كافة الأدوية والأدوات اللازمة لضمان استدامة المنظومة الصحية، وتوفير كافة الرعاية الصحية الشاملة للمتعايشين.

وعلى هامش المؤتمر، تسلم الدكتور خالد عبدالغفار، والدكتور عوض تاج الدين، والدكتور محمود المتينى درع المؤتمر، نظرًا لإسهاماتهم وجهودهم فى تطوير هذا الملف الهام بشكل خاص، والمنظومة الصحية بشكل عام.