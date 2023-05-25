شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أفضل طريقة لترشيد الاستهلاك عند استخدام الثلاجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع فيس بوك طرق الاستخدام الأمثل للثلاجة لمساعدة المشتركين على ترشيد الاستهلاك وخفض قيمة فاتورة الكهرباء، وهى كالآتى..

1- الحرص على إغلاق الثلاجة بإحكام مع الحرص على سلامة الإطار العازل للأبواب وذلك للتقليل من تسرب البرودة إلى الخارج أو الهواء الساخن لداخل الثلاجة.

2- عدم وضع الغذاء الساخن أو الدافئ فى الثلاجة وتركه حتى يبرد.

3- يجب إزالة الثلج المتراكم فى الثلاجة لأنه يجعلها تعمل بطاقة أكبر وتستهلك كهرباء أكثر.

4- ترك مسافة خلف الثلاجات من 10-15 سم لزيادة مجال التهوية لأنابيب التبريد والضاغط ما يسهم فى تقليل استهلاك الكهرباء، وينصح كذلك بترك مسافات عن اليمين واليسار لا تقل عن 5 سم.

ويوفر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك 6 منافذ لتلقى شكاوى المواطنين الخاصة بالكهرباء وهى كالآتى..

1- من خلال التوجه إلى مقر الجھاز فى 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادى السكة مدینة نصر.

2- من خلال الموقع الإلكترونى للجھاز www.egyptera.org

3- من خلال البرید ص.ب. 73-بانوراما أكتوبر– رقم بریدى 11811 شارع صلاح سالم.

4- من خلال الإیمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين [email protected]

5- من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421471.

6- الاتصال على التلیفون رقم 23421475 (داخلى 154).