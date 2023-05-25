شكرا لقرائتكم خبر عن 58 ألفا و582 طالبا يبدأون الامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية بالجيزة السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أشرف سلومة، وكيل وزارة التربية والتعليم الفني بالجيزة، أن مدارس التعليم الفني بالإدارات التعليمية بالجيزة مستعدة لاستقبال الطلاب لأداء امتحانات شهادة الدبلومات الفنية بكافة النوعيات والتخصصات (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي) الفصل الدراسى الثانى "الدور الأول" للعام الدراسي 2022_2023، وذلك بناءً على تعليمات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأشار إلى أن الامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية تنطلق يوم السبت الموافق 27 مايو 2023 وحتى يوم الخميس 8 يونيو 2023 وتستكمل الامتحانات العملية بعد انتهاء الامتحانات النظرية بدء من الجمعة 9 يوينو 2023 ولمدة أسبوع على دفعات للتخصصات ( صناعى – زراعى ) طبقًا للجداول المعتمدة المعلنة من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأكد مدير المديرية أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية يبلغ ( 58582 ) طالبا وطالبة بمختلف النوعيات والتخصصات 25529 ) )صناعي،( 3575 ) زراعى،( 25352 ) تجارى،( 4126) فندقي، موزعة على 195 لجنة، منوها بأنه تم التنسيق مع مديرية أمن الجيزة وأقسام الشرطة لتأمين أوراق الأسئلة واللجان .

وأكد مدير المديرية أنه تم التنبيه على رؤساء لجان النظام والمراقبة بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية بلجان سير الامتحان وفقًا للقرارات والتعليمات الخاصة بهذا الشأن على ألا يتجاوز عدد الطلاب العدد من (16-18) طالب بكل لجنة فرعية داخل لجان سير الامتحان للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والعاملين باللجان.

وفى سياق متصل، أكد مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن غرفة العمليات بالمديرية تتواصل مع غرف عمليات الإدارات التعليمية وتعمل على مدار اليوم لحل أى مشكلات أو معوقات داخل اللجان والعمل على حلها فورًا.

وأشار أنه تم تخصيص (48) استراحة على مستوى مدارس إدارات تعليم الجيزة بعدد 20 إدارة تعليمية منها 28 استراحة مخصصة للرجال وعدد 20 استراحة للسيدات مخصص لهم عدد 1086 سرير كاملة التجهيزات مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية باللجان والاستراحات.

وأكد مدير تعليم الجيزة على توافر عدد 2 (خدمات معاونة) لكل استراحة للعمل على التطهير والتعقيم مع التأكيد على التهوية والإضاءة الجيدة.

وشدد على تفعيل غرف العمليات بالإدارات التعليمية لإبلاغ غرفة عمليات المديرية مركزي عند حدوث أي مشكلات أو معوقات والعمل على حلها فوراً وعلى السادة مديرى عموم الإدارات التعليمية بضرورة توافر الرعاية الكاملة مع توفير سبل الأمن والراحة لأبناء الطلاب.

وشدد مدير المديرية بعدم اصطحاب الهاتف المحمول حتى وإن كان مغلقا حتى لا يتعرض الطالب للمساءلة القانونية وإلغاء امتحانها، مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من تعقيم وتطهير المدارس وتنظيف دورات المياة يوميًا وعقب الانتهاء من اداء الامتحانات بمدارس تعليم الجيزة.