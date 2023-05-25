شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ القاهرة يتابع إزالة 44 عقارا بميدان المسلة بالمطرية لعمليات التطوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أعمال تنفيذ إزالة 44 عقار بمنطقة الجبانات 1 بمنطقة المسلة بالمطرية، مؤكدا على صرف التعويضات اللازمة للسكان قبل الإزالة، وذلك ضمن خطة إعادة تخطيط المنطقة وتطويرها.

وشهدت منطقة المطرية شرق القاهرة أعمال تطوير كبيرة، منها تطوير منطقة داير الأوقاف وميدان المسلة - والذى يضم مسلة سنوسرت الأول - حيث سيتم تغيير محيط المكان بالكامل، وذلك من خلال إزالة عدد من العقارات المطلة على المسلة الفرعونية والتى تحجب الرؤية عن الأثر، لوضعها على خريطة السياحة.

وشهدت العاصمة عدد كبير من أعمال التطوير بالمحاور المرورية، وإنشاء عدد جديد لحل أزمات المرور، والتى أتت بثمارها نظرا لسرعة التنفيذ، منها محور "الدائرى – جوزيف تيتو – النصر" بطول 21 كم، خلال شهر يونيو 2020، وشملت أعمال التطوير تطوير طريق الأوتوستراد وإنشاء 5 كبارى جديد، وتطوير طريق القاهرة / السويس، ومحور روكسى – رمسيس" شمل إنشاء طريق كوبرى القبة – رمسيس بطول 4 كم وعرض 15 متر، ويتكون من اتجاه واحد يضم 3 حارات مروري، وتطوير ميدان ابن سندر، وشارع الخليفة المأمون، وشارع السيل، ورفع كفاءة شارع المقريزى، ومحور الفردوس، ويربط بين منطقة وسط القاهرة، والمحاور الرئيسية الطولية "صلاح سالم – الأتوستراد – امتداد محور المشير طنطاوي"، والطريق الدائرى، والقاهرة الجديدة، وصولاً إلى العاصمة الإدارية الجديدة.