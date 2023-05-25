شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: 28.5 مليار جنيه لتنفيذ مشروع حياة كريمة.. وتغذية المشروعات الزراعية أولوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب ياسر عمر، وكيل اللجنة علي مشروع موازنة ديوان عام وزارة الكهرباء للعام المالي الجديد 2023/2024.

جاء ذلك بعد استعرض المهندس عصمت عبد السلام مصطفي ممثل وزارة الكهرباء، تفاصيل مشروع موازنة وزارة الكهرباء للعام المالي الجديد 2023/2024 والتي تبلغ جملتها 42.080 مليار جنيه، مشيراً إلي أن المنح تقدر بمشروع الموازنة بنحو 172 مليون جنيه.

ولفت عبد السلام مصطفي، إلي تخصيص مبلغ وقدره 28.5 مليار جنيه لصالح تنفيذ المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة".

وتعقيبا علي تساؤلات النائب ياسر عمر، وكيل اللجنة عن المشروعات المزمع تنفيذها خلال العام المالي الجديد 2023/2024، أوضح المهندس أيمن الشيخ، ممثل وزارة الكهرباء، أن حجم الاستثمارات في مشروع الموازنة يقدر بنحو 42 مليار جنيه، موزعه علي عدد من المشروعات الهامة، فى مقدمتها المشروعات القومية للإنتاج الزراعي واستصلاح الأراضي، خاصةً في منطقتي توشكى وتنمية سيناء، بواقع 6 مليارات جنيه، وكذا مشروع الدلتا الجديدة ويبلغ إجمالي تكلفة المشروع 19.5 مليار جنيه ينفذ علي عدة مراحل حيث مدرج منهم العام الجديد 3.5 مليار جنيه.

وأضاف "الشيخ" أن أحد المشروعات الهامة، أيضا مشروع القطار السريع، حيث تقوم الكهرباء بالتغذية الكهربائية لمحطات الجر، والقيمة الكاملة للمشروع تقدر بنحو 12 مليار جنيه.