شكرا لقرائتكم خبر عن ما تضيعوش وقت تانى.. رسائل الرئيس السيسي لرجال الأعمال والمستثمرين (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، افتتاح مجمع مصانع الكوارتز بالعين السخنة، واستفسر الرئيس عبدالفتاح السيسى من رئيس الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، عن تكلفة إقامة 4 قطاعات لمصانع الكوارتز، ليرد المسؤول قائلا: "700 مليون دولار."

وقال الرئيس السيسى خلال افتتاح مجمع مصانع الكوارتز بالعين السخنة: " كنا بنتكلم مع دولة رئيس الوزراء ووزير البترول إذا كان هناك معوقات، إحنا حريصين أن ميكونش فيه معوقات فى أى مؤسسة.. ولو عملت الـ 4 مراحل بتقول إنهم هيتكلفوا 700 مليون دولار.. الإنتاج المحلى بجيبوا من بره سواء صدرته أو استخدمته هوفر عملة.. طيب فوايض الدولار كام؟.. السؤال صعب صح؟.

وتابع الرئيس: "إذا مكنتش تترجم بالدراسة هو ده اللى ممكن نطلعه أو نجيبه، لو بستورد 4 منتجات من الموجودين هنا ليهم رقم لو وفرتهم.. بقول ده لينا كلنا الحاجات دى موجودة طوال سنين فاتت والموجود مش سر ومعروف عندنا والناس المتخصصة فى المجال، يعنى دى فرصة استثمارية بقولها للصندوق السيادى والمستثمرين والقطاع الخاص والمستثمرين الأجانب.. فرصة استثمار جيدة موجودة عندنا.

وأكمل الرئيس: "فيه ناس بتقول ما تدوا فرصة للقطاع الخاص يا دكتور مصطفى طيب ده بيتقال كده..ده محتاج ترويج ولقاء مع اللى بيتشغلوا فى المجالات التعدينية بصفة عامة ونقولهم فيه فرصة كويسة جدا الفرص دى هتوفر لمصر سواء كان عوائد مباشرة أن احنا بنستورد الكمية دى بعملة حرة أو بتصديرها ويبقا لينا دخل من التصدير ثم العوايد غير المباشرة بان احنا بنشغل ناس وبنعمل قيمة مضافة بدل ما بنطلعه مادة خام".

ووجه الرئيس السيسى العديد من الرسائل المهمة للمستثمرين، وهى كالتالي:

إحنا عندنا المادة الخام اللى ممكن تطلع من مصر ويتم تصنيع كل المراحل فى مكان واحد بكل ما يعنيه ذلك لتقليل التكلفة

أى مشروع من اللى إحنا بنتكلم فيه فرص نجاحه جيدة وفقا للبيانات

بقول للمستثمرين وغرف الصناعة ووزير قطاع الأعمال ووزير الصناعة والتجارة والحكومة ولينا كلنا ما نضيعش وقت تانى أكتر من كده

إحنا بندعم الشركات ونشجع عمل مصانع جديدة وإنكم تساهموا فى المشروعات دى علشان تخلص