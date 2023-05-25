شكرا لقرائتكم خبر عن المديريات التعليمية تحدد ضوابط ومواعيد التحويل بين المدارس والان مع تفاصيل الخبر
وأكدت المديريات التعليمية، أنه يبدأ التحويل للمستوى الثاني من رياض الأطفال بداية من 1 يوليو وحتي 15 أغسطس المقبل طبقا للكتاب الدوري رقم ( 40 ) لسنة 2016، مشيرا إلي أنه يجوز لتلاميذ المدارس الرسمية للغات بنوعيها التحويل إلي الصفوف المناظرة بالمدارس العربية اذا استوفوا الشروط المقررة للقبول بها ولا يجوز التحويل من المدارس العربية إلى مدارس اللغات بنوعيها.
- يجوز تحويل تلاميذ المدارس الرسمية المتميزة للغات إلى المدارس الرسمية للغات ويجوز العكس.
- يجوز التحويل من المدارس الخاصة للغات إلي المدارس الرسمية للغات بنوعيها علي أن يكون التلميذ مقيد بتلك النوعية من المدارس الخاصة للغات قيداً صحيحاً.
- استمرار قيد التلميذ بالمدرسة التي قبل بها مع عدم جواز نقله الي مدرسة أخري مماثله سوي حالات نقل سكن ولي الأمر بمستندات رسمية.
في جميع الأحوال يشترط أن يتم التحويل في حالة وجود أماكن شاغرة وبما لا يخل بالكثافة المقررة.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز