شكرا لقرائتكم خبر عن قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب تنظم عددا من الأنشطة لأبناء سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

نظمت قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب بالتعاون مع عدد من مؤسسات المجتمع المدنى عدد من الانشطة الثقافية والرياضية والدينية لأبناء سيناء من المراحل التعليمية المختلفة والأيتام وذوى الهمم بحضور محافظا شمال سيناء والإسماعيلية وعدد من الشخصيات العامة وذلك فى إطار التواصل المستمر والمشاركة المجتمعية للقوات المسلحة مع المواطنين من أهالى سيناء .

وألقى اللواء أركان حرب نبيل حسب الله قائد قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب كلمة نقل خلالها تحية وتقدير القيادة العامة للقوات المسلحة للحضور ، مشيراً إلى الدور الذى تقوم به القوات المسلحة بالتعاون مع أجهزة ومؤسسات الدولة لتحقيق التنمية الشاملة بسيناء وتوفير حياة كريمة لأبناء تلك البقعة الغالية من أرض الوطن .

وقد تضمنت الفعاليات تنظيم ندوة تثقيفية عن الدور البطولى لأهالى سيناء بالتعاون مع القوات المسلحة خلال حرب أكتوبر 1973 وعمليات مكافحة الإرهاب ومحاضرة دينية بعنوان " أيتام صنعوا التاريخ " وتنفيذ عدد من الأنشطة الترفيهية والرياضية وعروض للموسيقات العسكرية .

واختتمت الفعاليات بتكريم عدد من الأمهات المثاليات وأمهات الأيتام وعدد من رؤساء مجالس إدارة الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدنى ممن لهم دور بارز في العمل المجتمعى بشبه جزيرة سيناء .