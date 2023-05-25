القومى للبحوث يطلق قافلة طبية بالشرقية لتوقيع الكشف وصرف العلاج مجانا

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وكان أعلن المركز القومى للبحوث عن تبرع مجموعة "جوشي" الصينية العملاقة في إنتاج الفايبر جلاس (الألياف الزجاجية) بجهاز بحث متطور للمركز القومي للبحوث في مصر، من أجل تعزيز التعاون العلمي والتكنولوجي الدولي.
وقال بيان صادر عن المركز القومى للبحوث إن الجهاز يعد مطياف البلازما المقترن بالحث، قويا في التحليل النوعي والكمي للتركيب المعدني للألياف الزجاجية، وهو أداة مهمة للبحث والتطوير في صناعة الألياف الزجاجية.
وأقيم حفل التبرع الخميس بمجمع جوشي-مصر لصناعة الفيبرجلاس، في محافظة قناة السويس شمال مصر، وحضر الحفل تشانج هوا شنج مستشار العلوم والتكنولوجيا بالسفارة الصينية في مصر.
وقال تشانج إن "التبرع يعد خطوة مهمة في تعميق بناء المختبر الصيني المصري المشترك للألياف الزجاجية والمركبات عالية الأداء".
وأضاف أن المختبر المشترك يوفر منصة مثالية للصين ومصر لتعزيز التعاون التكنولوجي في البحث والتطوير، وله أهمية كبيرة في قيادة البحث والتطوير لمنتجات وتطبيقات الألياف الزجاجية والمركبات المصرية.
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