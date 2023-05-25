شكرا لقرائتكم خبر عن فوربس تشيد بتجربة مصر فى القضاء على فيروس سى.. وتؤكد: تفوقت على أمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت مجلة فوربس الأمريكية بتجربة مصر في القضاء علي مرض التهاب الكبد الوبائي ، فيروس سى، مشيرة في تقرير مطول إلى أن الدولة المصرية استطاعت على التفوق على الولايات المتحدة في هذا المجال.

وفي تقريرها ، قالت فوربس إنه وقبل 3 سنوات كان لدى مصر والولايات المتحدة نفس العدد تقريبًا من الأشخاص المصابين التهاب الكبد الوبائي سي وكان المرض في مصر أعلى بثلاث إلى أربع مرات للفرد منه في الولايات المتحدة، واليوم الوضع مختلف جدا. حيث تم اعتماد مصر من قبل منظمة الصحة العالمية لتكون خالية فعليًا من المرض، ومع ذلك ، لا تزال الولايات المتحدة تتحمل نفس العبء على الرغم من امتلاكها الموارد اللازمة للقضاء على التهاب الكبد الوبائي سي.

وأشاد التقرير ببرنامج 100 مليون صحة الذي اطلقته الدولة المصرية للقضاء علي المرض في جميع انحاء البلاد ، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن الولايات المتحدة "ربما" تفتقد تلك المبادئ ، وهو ما دفع الإدارة الأمريكية الحالية إلى وضع خطة بقيمة 11 مليار دولار للقضاء علي فيروس سي في غضون 5 سنوات.

وبحسب التقرير ، فإن الحواجز التي تواجهها الولايات المتحدة للتخلص من التهاب الكبد C مماثلة للعوائق التي واجهتها مصر، يجب على امريكا أيضًا أن تظهر إرادة قوية للقضاء على المرض ، وتنظيم بنيتها التحتية ومواردها ، وإيجاد طرق لخفض التكاليف الباهظة للتشخيصات والأدوية.

وفقا لفوربس، قدم نجاح حملة 100 مليون حياة صحية في مصر نموذجًا ممتاز لوضع خطة للقضاء على التهاب الكبد ، وفي مارس من هذا العام ، كشفت الإدارة الامريكية عن برنامجها الوطني للقضاء على التهاب الكبد. تم تحديدها في الميزانية الحكومية للسنة المالية 2024 ، هذه الخطة الخمسية وخطة 11.3 مليار دولار هي إعلان عن رغبة الولايات المتحدة في القضاء على التهاب الكبد سي.

تحدد خطة البرنامج الوطني للقضاء على التهاب الكبد أربعة أهداف رئيسية تهدف إلى "زيادة الوصول إلى الأدوية العلاجية وتوسيع تنفيذ الجهود التكميلية مثل الفحص والاختبار وقدرة المزود". تم تصميم هذه الأهداف لمعالجة جميع حواجز الإزالة الثلاثة الرئيسية: الإرادة ، والتنظيم ، والتكلفة.

وعلى عكس مصر ، لا يوجد في الولايات المتحدة خدمة صحية وطنية ونتيجة لذلك ، لا يوجد بروتوكول موحد لمراقبة وتحديد وعلاج التهاب الكبد سي. والسكان غير مدركين لحالة العدوى لديهم حتى يحدث تلف كبدي حاد لا رجعة فيه في كثير من الأحيان. ويعود ذلك جزئياً إلى عدم التنسيق بين الولايات.