شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. طقس غد حار نهارا معتدل ليلا وفرص أمطار بجميع الأنحاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غد الجمعة، طقس معتدل فى الصباح الباكر، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا على جميع الأنحاء.

ويتوقع أن يشهد غدا نشاط رياح على السواحل الغربية والصحراء الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على جنوب الصعيد، ومتوقع أيضا فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى على فترات متقطعة ومناطق متفرقة، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانا على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، تكون رعدية أحيانا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، وفرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الجمعة: القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 23 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 17 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 23 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة... وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.



وزير الخارجية: مصر تستضيف 9 ملايين مهاجر ولاجئ على أراضيها وزير الخارجية: مصر تستضيف 9 ملايين مهاجر ولاجئ على أراضيها

قال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، إن سامح شكرى وزير الخارجية التقى اليوم الخميس، بالمديرة الجديدة بمنظمة الهجرة الدولية "آمى بوب" فى إطار اللقاءات التى يعقدها مع المنظمات والهيئات التابعة للأمم المتحدة فى جنيف.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن وزير الخارجية استهل اللقاء بتقديم التهنئة للمديرة الجديدة لمنظمة الهجرة الدولية لفوزها فى الانتخابات باعتبارها أول سيدة تتولى هذا المنصب منذ تأسيس المنظمة عام 1951، كما أكد على الثقة فى قدرتها على قيادة المنظمة خلال المرحلة الحالية التى تشهد تحديات دولية وإقليمية متزايدة.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن الوزير شكرى أعرب عن تقدير مصر للتعاون المثمر والممتد مع المنظمة الدولية للهجرة، والتطلع لتعزيز هذه الشراكة لضمان الإدارة الشاملة للهجرة بالشكل الذي يعزز من تحقيق التنمية المستدامة، مؤكداً علي تبنى مصر نهج شامل فى التعامل لحوكمة الهجرة مع مختلف جوانب الظاهرة.



بريطانيا تشكر مصر على دعمها غير المسبوق أثناء إجلاء رعاياها من السودان بريطانيا تشكر مصر على دعمها غير المسبوق أثناء إجلاء رعاياها من السودان

وجه أندرو ميتشل، وزير الدولة البريطاني للتنمية والشئون الأفريقية الشكر لمصر على الدعم غير المسبوق في الأسابيع الأخيرة أثناء إجلاء الرعايا البريطانيين من السودان.

وقال أندرو ميتشل فى تصريحات صحفية في ختام زيارته لمصر انه متيقن من أنه فقط ومن خلال العمل مع الشركاء الإقليميين سنحمي المدنيين ونقدم المساعدة ونُنهي هذا الصراع .

كما وجه ميتشل الشكر لمصر على جهود الوساطة الفعالة والعملية التي تبذلها لتأمين وقف إطلاق النار في أعقاب الصراع الأخير بين إسرائيل والجماعات الفلسطينية في غزة .

وجاءت تصريحات ميتشل فى ختام زيارة لشرم الشيخ حيث شارك فى الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقي أعقبها بزيارة للقاهرة حيث التقى بالعديد من المسئولين .

وقال الوزير البريطانى إن عمل بنك التنمية الأفريقي أمر حيوي لضمان مستقبل مزدهر ومستدام لملايين الناس في جميع أنحاء القارة.

وأضاف أنه أوضح فى الاجتماعات السنوية هذا العام أن المملكة المتحدة ستواصل مكانتها كشريك رائد، مع تقديم التزامات وحقيقية لأفريقيا وشعبها من خلال برنامج "رووم تو رون" البالغ مليارى دولار، مؤكدا تعهد بلاده بقيمة 650 مليون جنيه استرليني لصندوق التنمية الأفريقي، والتي تشمل 200 مليون جنيه استرليني لنافذة العمل المناخي الجديدة.



أسعار الذهب تنخفض 50 جنيها وعيار 21 يسجل 2300 جنيه للجرام أسعار الذهب تنخفض 50 جنيها وعيار 21 يسجل 2300 جنيه للجرام

انخفضت أسعار الذهب في مصر اليوم بحوالي 50 جنيها عقب هبوط 70 جنيها وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في 2300 جنيه مقابل 2350 جنيها للجرام.



أسعار الذهب اليوم: أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 2629 جنيها.

عيار 21 يسجل 2300 جنيه.

عيار 18 يسجل 1971 جنيها.

الجنيه الذهب 18400 جنيه.



باملاك تيسيما يدير إياب نهائى أفريقيا بين الوداد والأهلى باملاك تيسيما يدير إياب نهائى أفريقيا بين الوداد والأهلى

كشفت تقارير صحفية أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" أسند إدارة مباراة الأهلى ضد الوداد المغربى فى إياب نهائي دورى أبطال أفريقيا لطاقم تحكيم إثيوبي، بقيادة الحكم الدولي باملاك تيسيما.

ويستعد الأهلى لمباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام نادي الوداد المغربي، حيث تقام مباراة الذهاب في 4 يونيو المقبل بالقاهرة، قبل أن تقام مباراة العودة في 11 يونيو من الشهر ذاته بالمغرب.

وقالت شبكة " Africa Football " المتخصصة فى تغطية أخبار الكرة الأفريقية إن الكاف استقر على اختيار طاقم التحكيم الأثيوبي بقيادة باملاك تيسيما لإدارة اللقاء المرتقب.





الرئيس السيسي يفتتح مجمع مصانع الكوارتز بالعين السخنة

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، افتتاح مجمع مصانع الكوارتز بالعين السخنة، واستفسر الرئيس عبدالفتاح السيسى من رئيس الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، عن تكلفة إقامة 4 قطاعات لمصانع الكوارتز، ليرد المسؤول قائلا: "700 مليون دولار.

وقال الرئيس السيسى خلال افتتاح مجمع مصانع الكوارتز بالعين السخنة: " كنا بنتكلم مع دولة رئيس الوزراء ووزير البترول إذا كان هناك معوقات، إحنا حريصين أن ميكونش فيه معوقات فى أى مؤسسة.. ولو عملت الـ 4 مراحل بتقول إنهم هيتكلفوا 700 مليون دولار..الإنتاج المحلى بجيبوا من بره سواء صدرته أو استخدمته هوفر عملة.. طيب فوايض الدولار كام؟.. السؤال صعب صح؟.

وتابع الرئيس: "إذا مكنتش تترجم بالدراسة هو ده اللى ممكن نطلعه أو نجيبه، لو بستورد 4 منتجات من الموجودين هنا ليهم رقم لو وفرتهم.. بقول ده لينا كلنا الحاجات دى موجودة طوال سنين فاتت والموجود مش سر ومعروف عندنا والناس المتخصصة فى المجال، يعنى دى فرصة استثمارية بقولها للصندوق السيادى والمستثمرين والقطاع الخاص والمستثمرين الأجانب.. فرصة استثمار جيدة موجودة عندنا.





الرئيس السيسي لرجال القطاع الخاص والمستثمرين: من فضلكم ما تضيعوش وقت تانى

توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالشكر لكل من ساهم في خروج مشروع مجمع مصانع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة الذي يتم افتتاحه اليوم، متابعا: "بقول تاني لرجال القطاع الخاص والمستثمرين في مصر، من فضلكم ما تضيعوش وقت تاني، وأي مشروع من اللي إحنا بنتكلم فيه، فرص نجاحه جيدة وفقا للبيانات، إحنا عندنا المادة الخام اللي ممكن تطلع من مصر ويتم تصنيع كل المراحل في مكان واحد بكل ما يعنيه ذلك لتقليل التكلفة، وبقول تاني للمستثمرين وغرف الصناعة ووزير قطاع الأعمال ووزير الصناعة والتجارة والحكومة ولينا كلنا، مانضيعش وقت تاني أكتر من كده".

ووجه الرئيس السيسي، خلال افتتاحه مجمع مصانع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة، حديثه لشريف عبد الحميد اللبان، رئيس مجلس إدارة شركة الشريف براند، قائلا: "من فضلكم المراحل التانية فكروا جديا ومعانا السفير الإيطالي، وممكن نتصل على أعلى مستوى مع الحكومة الإيطالية لدعم هذا الاستثمار، بحيث نخرج في أسرع وقت ممكن في إن المراحل دي تخش الإنتاج والحركة بسرعة، ومن جانبنا إحنا هنوفر المكون المصري مهما كان قيمته حتى ننطلق".

وأكد الرئيس السيسي في حديثه لشريف عبد الحميد اللبان: "نحن ندعم الشركات ونشجع أن تقوموا وتعملوا المصانع وتساهموا في المشروعات دي، علشان نخلص المشروع امتى.. امبارح".



الأرصاد: استمرار ارتفاع درجات الحرارة اليوم.. والعظمى 42 درجة جنوب البلاد الأرصاد: استمرار ارتفاع درجات الحرارة اليوم.. والعظمى 42 درجة جنوب البلاد

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد تشهد استمرارا لارتفاع درجات الحرارة الذي نشهده منذ بداية هذا الأسبوع، والكتل الهوائية الصحراوية القادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية سبب هذا الارتفاع، كما أن تأثير ارتفاع قيم الحرارة يكون أكبر في المناطق الجنوبية.

وأضافت «غانم»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي ولمياء حمدين، أنّ العظمى على القاهرة من المتوقع أن يكون اليوم 33 درجة مئوية، أي أنه أشبه بحد كبير لأجواء أمس، لكن المناطق الجنوبية ستصل العظمى فيها إلى 42 درجة مئوية خلال فترة النهار، وتحديدا في الأقصر وأسوان.



التموين: ارتفاع أسعار الحبوب أكثر من 30% منذ الأزمة الروسية الأوكرانية التموين: ارتفاع أسعار الحبوب أكثر من 30% منذ الأزمة الروسية الأوكرانية

أكد الدكتور عَلى المصيلحىُ وزير التموين والتجارة الداخلية أنه منذ اندفاع الحرب الروسية والأوكرانية ارتفعت أسعار الحبوب لما تمثله الدولتين أكثر من 30% من إنتاج الحبوب وأكثر من 30% من إنتاج الزيوت، وأن مصر واجهت بعض التحديات خلال عمليات الاستيراد بسبب الحرب، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية بسبب ارتفاع تكلفة الشحن ونقص المعروض بسبب الحرب.

وأوضح الوزير خلال كلمته باحتفالية اليوم العالمى للمترولوجيا، أن ارتفاع أسعار النفط يدفع أسعار السكر والزيوت للارتفاع، مؤكدا أن قضية الأمن الغذائى أصبحت تشغل تفكير العالم، حيث أصبح العالم يعيد النظر فى مفهوم العولمة بعد اضطراب سلاسل الإمداد في ظل الأزمات التي حدثت كما أن وحدة الاقتصاد العالمي واجهت صعوبات كبيرة دفعت الدول إلى البدء فى تأمين احتياجاتها من السلع وضمان رصيد آمن، فضلا عن الاعتماد على سلاسل إمداد قصيرة.



ضياء رشوان: الحوار الوطنى لم يفقد النبض قط ولم يمت إكلينيكيا ضياء رشوان: الحوار الوطنى لم يفقد النبض قط ولم يمت إكلينيكيا

قال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن الحوار الوطنى لم يفقد النبض قط ولم يمت إكلينيكيا.

جاء ذلك تعليقا على كلمة الدكتور جمال شيحة مقرر لجنة التعليم بالحوار الوطنى، حول استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي الفورية لاستمرار أشراف القضاء على الانتخابات بأنها أعادت الروح للحوار الميت اكلينيكا بحسب وصفه.

وأشار رشوان، إلى أن الاستعداد للحوار استغرق عاما لفتح الأبواب المغلقة والقنوات المسدودة وإزالة الصدأ الطويل الذي عطل البلد فى كثير من المناحي ، مشددا على أن الحوار سيقوم وسيكون حالة مستمرة فى مصر ومنظمة ومستمرة بالدستور والقانون.



رئيس مجموعة "الغرير" الإماراتية: توارثنا حُب مصر جيلاً بعد جيل.. وجئت للمساهمة فى التنمية رئيس مجموعة "الغرير" الإماراتية: توارثنا حُب مصر جيلاً بعد جيل.. وجئت للمساهمة فى التنمية

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، رجل الأعمال الإماراتي المهندس جمال الغُرير، رئيس مجموعة الغرير الاستثمارية الإماراتية، رئيس مجلس إدارة شركة القناة للسكر، وذلك بحضور الدكتور كامل عبد الله، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة، واط مي عصفور، رئيس قطاع الاستثمار بشركة الأهلي كابيتال القابضة.

واستهل رئيس الوزراء المقابلة بالتأكيد على الأهمية التي توليها الدولة لاستثمارات الأشقاء العرب، مشيراً إلى أهمية مشروع شركة القناة لإنتاج السكر بمنطقة غرب غرب المنيا، وخاصة مع حجم الخبرات التي تتمتع بها الشركة في هذا المجال، معربا عن سعادته بقرب موعد التشغيل التجريبي لمصنع السكر.

وأشار مدبولي إلى أنه يتابع بشكل شخصي هذا المشروع الواعد، كما أن الحكومة حريصة على إنجاحه، حيث تتطلع لمساهمة هذا المشروع في سد فجوة استيراد السكر، مؤكداً: "ستجدون منا كل الدعم من أجل تحقيق هذا الهدف".



سعر الجنيه الذهب ينخفض 160 جنيها ليسجل 18880 جنيها سعر الجنيه الذهب ينخفض 160 جنيها ليسجل 18880 جنيها

شهد سعر الجنيه الذهب هبوط في السوق المصري بتعاملات اليوم الخميس بحوالي 160 جنيها بسبب انخفاض سعر الذهب 20 جنيها مما ينعكس على سعر الجنيه الذهب، والذي يسجل 18880 جنيها بدون إضافة مصنعية أو رسوم على الذهب.

ومنذ تسجيل سوق الذهب للمستوى 2200 جنيه للجرام الذي يعد قاع المنطقة السعرية التي نتحرك بها حالياً، نجد أن الأسواق تحاول من جديد تكوين زخم صعودي كافي لإعادة اختبار المستوى التاريخي عند 2800 جنيه للجرام، وفق تحليل منصة جولد بيليون، ولكن الأسعار ترتفع بشكل تدريجي يتخلله تذبذب ما يعكس ضعف الطلب الحالي في الأسواق مقارنة مع الطلب القوي الذي دفع الأسعار للوصول إلى المستوى 2800 جنيه للجرام في زمن قياسي.