شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: حريصون على إزالة المعوقات أمام الاستثمارات.. غدا باليوم السابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها:" الرئيس السيسى للمستثمرين والحكومة خلال افتتاح مجمع مصانع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة: حريصون على إزالة المعوقات أمام الاستثمارات. اقرأ فى العدد أيضا..

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