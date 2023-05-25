شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية يلتقى نائب رئيس المجلس الرئاسى الليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى السفير حمدي سند لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، الخميس، عبد الله اللافي نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، وذلك خلال زيارته للقاهرة.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن اللقاء تناول الجهود الرامية لدفع الحل السياسي في ليبيا، والتطورات المتعلقة بالمساعي الحثيثة التي يبذلها المجلس الرئاسي الليبي في مسار المصالحة الوطنية الشاملة، بما يخدم جهود تحقيق الاستقرار في ليبيا.