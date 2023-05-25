شكرا لقرائتكم خبر عن عضو "تعليم النواب": "التعليم" تستعد لطرح حوار مجتمعى لتطوير المرحلة الإعدادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة رشا كليب عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن الحوار الوطني تلقي مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والتدريب، المقدم بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجار تجهيز جلسات خاصة لمناقشته قبل إحالته لمجلس النواب.

وأضافت خلال استضافتها في برنامج "الحوار الوطني" مع الإعلامية خلود زهران على شاشة "إكسترا نيوز"، أن هذا المجلس سيعمل على رسم سياسة عامة للدولة في تعليم وتدريب الطلاب والخريجين، بخاصة أن التعليم قبل الجامعي يهم كل بيت في مصر، وهو ليس مسؤولية جهة واحدة أو وزارة واحدة، لكنه مسؤولية مجتمعية يشترك فيها المجتمع كله.

وأوضحت أن التعليم حق دستوري وليس خدمة، وجميع محاور العملية التعليمية بها مشكلات، مثل تدني قدرات المعلمين، وتأخر تطوير المناهج عن مواكبة العصر، وارتفاع كثافة الطلاب واحتياج المدارس للتجديد والصيانة، بجانب أن منظومة إدارة التعليم قبل الجامعي والقائمين عليها وعلى تقييمها تحتاج لإعادة نظر.

ولفتت إلى أن وزارة التربية والتعليم تستعد لطرح حوار مجتمعي لتطوير المرحلة الإعدادية، وهناك مقترح قانون لإعادة هيكلة الأكاديمية المهنية للمعلمين، كما تمت التوصية باستحداث وحدة اقتصادية استثمارية تجري دراسات اقتصادية لتنمية موارد وزارة التربية والتعليم، واستغلال الأصول غير المستغلة للوزارة، وتوصية بالوقوف على ما تم تنفيذه في رؤية مصر 2030 للتعليم.