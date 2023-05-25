شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء سوق العمل يشاركون فى تقييم طلاب المدارس الفنية المطبقة لمنهحية الجدارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك خبراء سوق العمل فى أعمال التقييم المهاري «لطلاب المدارس الفنية المطبق بها البرامج ذات المناهج المبنية علي منهجية الجدارات المطلوبة في سوق العمل.

و بدأت امتحانات الدبلومات الفنية (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) للعام 2023 اعتبارا من يوم السبت الموافق 20/5/2023 للامتحانات العملية والمعملية.

وأعلنت الوزارة الإحصائيات الخاصة بأعمال امتحانات الدبلومات الفنية للعام 2023، موضحة أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات هذا العام (760000) طالب وطالبة بكافة النوعيات بالإضافة إلى 1788 طالبًا وطالبة بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، وعدد مواد الامتحانات العملية والمعملية 525 مادة، بينما يبلغ عدد مواد الامتحانات التحريرية 1336 مادة.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكدت أنه تم تسليم الأعضاء المشاركين فى أعمال امتحانات الدبلومات الفنية خطابات الندب، باجمالى 235 ألفًا و255 عضوًا، كما تم إتاحة الاعتذار عن المشاركة بالامتحانات لمن تتوافر فيهم الشروط والضوابط المحددة.