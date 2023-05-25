شكرا لقرائتكم خبر عن إشادة من "يونسيف الشرق الأوسط" بدور مصر في مساعدة النازحين من السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام مارك روبين نائب المدير الإقليمي ليونيسف في الشرق الأوسط بزيارة لمحافظة أسوان تفقد خلالها المساعدات الإنسانية التي تقدمها يونيسف بالتعاون مع الحكومة المصرية والشركاء للأسر النازحة من السودان.

ومن جانبه قال مارك روبين: " أثمن دور الحكومة المصرية التي استجابت منذ اليوم الأول للوضع المتفاقم في السودان وقامت بالتعاون مع يونيسف بدعم الأسر السودانية النازحة وتوفير المساعدات الإنسانية لهم".

وأضاف: "مازلنا نحتاج إلى المزيد من الدعم المادي لاستكمال هذة الاستجابة. كما نأمل في وقف إطلاق النارفي السودان لأن استمرار النزاع سيتسبب في نزوح أعداد أكبر من الأسر والأطفال ."

ووفق بيان منظمة الامم المتحدة للطفولة " يونسيف" "شملت الزيارة المساحات الصديقة للطفل إلى جانب المبادرات الوطنية التي تعمل على دمج الأطفال السودانيين مع المصريين ومنها المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوّي" التي تدعمها يونيسف.