شكرا لقرائتكم خبر عن السيدة انتصار السيسى بعد زيارة الهلال الأحمر المصرى: لمست الإنسانية فى أعظم صورها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية عن سعادتها، بزيارة غرفة عمليات الهلال الأحمر المصري والاستماع لشرح توضيحي شامل للدور الإنساني والوطني الفريد لهذه الجمعية التي تستحق كل الشكر والاحترام والتقدير. وكتبت السيدة انتصار السيسى، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "لمست الإنسانية في أعظم صورها، بجهود متطوعين مخلصين.. إنني أحيي القائمين على هذا الكيان، وأوجه الشكر والتقدير لكل المتطوعين".

السيدة انتصار السيسى



زيارة السيدة انتصار السيسى لغرفه عمليات الهلال الأحمر المصرى (2)



زيارة السيدة انتصار السيسى لغرفه عمليات الهلال الأحمر المصرى



زيارة السيدة انتصار السيسى للهلال الاحمر

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