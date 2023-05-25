شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع الروسية: اعتراض قاذفتين أمريكيتين فوق بحر البلطيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الدفاع الروسية، الخميس، إن طائرات مقاتلة تابعة لقواتها الجوية من طراز "SU-27"، و"SU-35"، اعترضت قاذفتين أميريكتين من طراز "B-1B"، لمنعهما من انتهاك الأجواء الروسية فوق بحر البلطيق، حسب ما ذكرت وكالة "ريا نوفوستي" الروسية.

وأضافت أن "الرادارات رصدت فوق بحر البلطيق هدفين جويين يقتربان من الحدود"، موضحة أن "مقاتلتين من طراز (Su-35S وSu-27P) تابعتين للمنطقة الغربية لاعتراض القاذفتين الأميركيتين".

وأشارت الدفاع الروسية في بيانها، أن "بعد إبعاد الطائرات العسكرية الأجنبية عن الحدود الروسية، عادت المقاتلات الروسية إلى قواعدها الجوية".