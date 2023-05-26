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ننشر مواقيت الصلاة الجمعة 26/5/2023 بمحافظات الجمهورية

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القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الجمعة فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.  

 

مواقيت الصلاة فى القاهرة

 

وقت صلاة الفجر 4:14  ص

موعد صلاة الظهر 12:52 ص

موعد صلاة العصر 28: 4

موعد صلاة المغرب 7:48 م

موعد صلاة العشاء  9:17

 

مواقيت الصلاة فى الإسكندرية         

 

وقت صلاة الفجر 4:14 ص

موعد صلاة الظهر 12:56

موعد صلاة العصر 4:36

موعد صلاة المغرب 7:55 م

موعد صلاة العشاء 9:27 م.  

     

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:08

موعد صلاة الظهر 12:48 م

موعد  صلاة العصر 4:25 م 

موعد صلاة المغرب 7:45 م

موعد صلاة العشاء 9:15  م.         

  

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

 

وقت صلاة الفجر 4:10

وقت صلاة الظهر 12:40 

موعد صلاة  العصر 4:11 م

وقت صلاة المغرب 7:32 م

وقت صلاة العشاء 8:58 م.     

 

مواقيت الصلاة فى أسوان 

 

وقت صلاة الفجر 4:25  ص

موعد صلاة الظهر 12:46 ص

موعد صلاة العصر 10: 4

موعد صلاة المغرب 7:33 م

موعد صلاة العشاء 8:55

 

 

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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