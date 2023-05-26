شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا تعلن تعرض مبنى الملحقية العسكرية الليبية بالخرطوم لاعتداء مسلح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية، مساء الخميس، تعرض مبنى الملحقية العسكرية الليبية بالخرطوم لاعتداء مسلح، ودانت الوزارة هذا الاعتداء، الذي خلف أضرارًا مادية بالمبني، لافتة إلى أنه سبق إجلاء أعضاء البعثة الدبلوماسية الليبية من مقارها بالعاصمة السودانية وعودتهم إلى ليبيا.

ودعت الخارجية الليبية في بيانها كافة الجهات السودانية ذات العلاقة لملاحقة من يثبت تورطهم في هذا الفعل الإجرامي الذي يسيء لعلاقات التعاون بين الأشقاء، وينتهك اتفاق فيينا للعلاقات الدبلوماسية، وكافة القوانين والأعراف المنظمة للعمل الدبلوماسي بين الدول، والتي تنص على ضرورة توفير الحماية للسفارات والبعثات الدبلوماسية.

وفي الوقت ذاته، جددت وزارة الخارجية الليبية إدانتها لـ"الاعتداءات المتكررة على مقار بعض البعثات الدبلوماسية لعدد من الدول في العاصمة السودانية الخرطوم"، معبرة عن مشاركتها "هذه الدول رفضها استمرار هذه الأعمال التي تزيد من تعقيد الأوضاع في السودان."

كما جددت الخارجية الليبية تضامنها ودعمها الكامل للأشفاء في السودان وتواصل تشجيع كافة أطراف الأزمة السودانية على تغليب لعة الحوار وحل المشاكل العالقة بالطرق السلمية بما يضمن استقرار ورفاهية السودان.