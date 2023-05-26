شكرا لقرائتكم خبر عن "علشان محدش يسرقك".. كيفية إبلاغ أجهزة الأمن حال تعرضك لجريمة نصب إلكترونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتعرض العديد من الأشخاص لجرائم النصب الإلكتروني، ويتساءل البعض عن كيفية الإبلاغ عن تلك الجرائم الإلكترونية، لاسيما مع تطور أساليب وطرق جرائم النصب التى تقع عليهم عبر الإنترنت.

ويستطيع المواطن تقديم البلاغات الخاصة بجرائم الإنترنت بالمكان المخصص لتقديم البلاغات فى وحدة تلقى بلاغات المنطقة المركزية بميدان العباسية بمعهد التنمية البشرية، فضلاً عن تقديم البلاغات بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية.

ويمكن للمواطن التواصل مع مباحث الانترنت عن طريق الاتصال بـ" الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات" على الرقم "0224065052 -0224065051" أو الخط الساخن "108" بإدارة مكافحة جرائم الحاسبات.

وتنص المادة 336 من قانون العقوبات، علي أنه يعاقب بالحبس كل من قام بالاحتيال لسلب ثروة الغير أو بعضها، وأن الشركات التي تقوم بهذا النشاط يكون من شأنها إيهام الناس بمشروع الغير، مؤكدًا أن بيع ملك الغير و التصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكا للجاني ولا يحق له التصرف فيه، يندرج تحت مسمي النصب، شريطة وجود مجني عليه ومن حق صاحب الحق اتخاذ الاجراءات القانونية.