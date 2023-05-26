أخبار مصر

"الأوقاف" تفتتح اليوم 19 بيتًا من بيوت الله منها 16 جديدًا و3 صيانة وتطويرًا

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن "الأوقاف" تفتتح اليوم 19 بيتًا من بيوت الله منها 16 جديدًا و3 صيانة وتطويرًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفتتح وزارة الأوقاف ( 19 ) مسجداً اليوم الجمعة 26 / 5 / 2023م، منها ( 16 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 3 ) مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2022 م حتى تاريخه ( 1155 ) مسجدًا منها ( 932 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 223 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا، وهي على النحو التالي:

 

أولًا : مساجد الإحلال والتجديد

مديرية أوقاف سوهاج

1. الفاروق – مشروع غرب طهطا - جهينة

2. الرحمن – نجع أبو ليلة – مركز سوهاج

 

مديرية أوقاف الفيوم

3. الرحمة المكاوي – الفهمية – م الجمال – طامية أول

 

مديرية أوقاف أسيوط

4. الرحمن – بني طالب - الفتح

5. أحباب رسول الله – جحدم - منفلوط

6. التوبة – بني هلال – القوصية 

7. الكوثر – منطقة الدراوشة – القوصية 

 

مديرية أوقاف البحيرة

8. باغوص الشرقي – النمرية – أبو المطامير أول

9. بهجت لاظ – قمحة – مركز الدلنجات

10. شنوده – نديبة - دمنهور

 

مديرية أوقاف القليوبية

11. الوحيد – عزبة رستم – باسوس- القناطر الخيرية

12. عباد الرحمن – منشأة الكرام – شبين القناطر شرق

 

مديرية أوقاف كفر الشيخ

13. الشنواني – قرية الشنواني – كوم الحجر - الحامول

 

مديرية أوقاف بني سويف

14. عزبة يعقوب البحري – الضباعنة - ببا

 

مديرية أوقاف المنيا

15. محمد عبد الله – المحرص – ملوي 

 

مديرية أوقاف الشرقية

16. الرحمة - المهملي الكبيرة – أبو كبير 

 

ثانيًا : مساجد الصيانة

 

مديرية أوقاف الإسكندرية

1. عباد الرحمن – قرية الميثاق – برج العرب

 

مديرية أوقاف بني سويف

2. الوكلية – غرب الفشن 

 

مديرية أوقاف جنوب سيناء

3. المدينة – أبو رديس – قطاع خليج السويس

 

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا