شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل الحملة الإعلامية على البر القومى للمرأة للتوعية بخطورة الهجرة غير الشرعية × 12 معلومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق المجلس القومي للمرأة حملة إعلامية توعوية بعنوان "على البر"، وذلك في إطار مشروع "معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية" الذي ينفذه المجلس بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، واستكمالًا للجهود الوطنية في ضوء تبني مصر استراتيجية متكاملة للقضاء على الهجرة غير الشرعية.

وينشر ”الخليج 365” فى نقاط مبسطة لقرائه تفاصيل الحملة وأهدافها ، كما يلى :

1- تهدف الحملة التوعية بأهمية التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب

2- تسلط الضوء على مخاطر الهجرة غير الشرعية

3- تذاع يومياً عبر المحطات الإذاعية المختلفة على مدار شهر

4- الحملة بأداء صوتى لكل من الدكتور على جمعة، مفتي الديار المصرية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف والاعلامية نشوى الحوفى وعضوة المجلس القومي للمرأة

5- تتضمن عدد من الفيديوهات المتحركة يتم نشرها على صفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للمجلس القومي للمرأة

6- خصصت الحملة هاشتاج #على_البر ليكون شعار الحملة.

7- تهدف الحملة بشكل أساسي توعية المرأة بمخاطر الهجرة غير الشرعية وتشجيعها على التعامل السليم مع هذه القضية

8- تلعب المرأة دورًا محوريا داخل الأسر، إلى جانب توعية الشباب وتشجيعهم على البحث عن البدائل الإيجابية الآمنة المتاحة لتوفير فرص العمل الآمن بالداخل والخارج

9- يرمز شعار "على البر" إلى بر الأمان الذي يأمل الإنسان اللجوء إليه والذي قد يتمثل في العائلة والوطن وكل ما يوفر له إحساس الأمان

10- يتعين على كل فرد التفكير جيدا قبل اتخاذ قراراته التي قد تؤثر على الأسرة بأكملها، ولا سيما المرأة التي تلعب دورا هاما في استقرار أسرتها

11- مشروع "معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية" يهدف العمل على تشجيع توفير بديل للهجرة غير الشرعية من خلال تحفيز تنمية المشروعات وإيجاد فرص عمل للمرأة والشباب بقري مختارة بمحافظات البحيرة والغربية والأقصر والمنيا

12- المشروع يستهدف تنفيذ أنشطة توعوية لتسليط الضوء على المخاطر المرتبطة بالهجرة غير الشرعية بناءً على الجهود السابقة.