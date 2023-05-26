شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يطلق الرصاص الحى على فلسطينى جنوب الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وسائل إعلام عن انطلاق صفارات الإنذار في مستوطنة عومريم جنوب الضفة الغربية بعد الاشتباه في عملية تسلل.

ووفقا للقناة 14 الإسرائيلية، فقد أطلقت قوات الاحتلال الاسرائيلى، النار على فلسطيني حاول تنفيذ عملية طعن في مستوطنة عومريم جنوب الضفة الغربية

يذكر ان قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت اليوم الجمعة، 3 فلسطينيين، من محافظتي "نابلس" و"جنين"، شمال الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر أمنية فلسطينية، أن قوة إسرائيلية خاصة اقتحمت مخيم "بلاطة"، أكبر مخيمات "نابلس"، واعتقلت رجلا، بعد اندلاع اشتباكات عنيفة للغاية مع سكان المخيم، علما بأنها ليست المرة الأولى التي تقتحم فيها قوات الاحتلال المخيم هذا الأسبوع، وقد أسفر اقتحام سابق كبير للقوات الإسرائيلية هذا الأسبوع عن اشتباكات أشبه بالحرب مع سكانه، قبل استشهاد ثلاثة من شباب المخيم برصاص جنود الاحتلال.

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