شكرا لقرائتكم خبر عن الانعقاد الثانى للجمعية العمومية العادية لنقابة الأطباء اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت نقابة أطباء مصر، جموع الأطباء لحضور الجمعية العمومية العادية (الانعقاد الثاني )، المقرر اليوم الجمعة، و يشمل جدول أعمالها مناقشة واعتماد ميزانيات النقابة عن السنوات السابقة ، ومناقشة تقارير أنشطة مجلس النقابة العامة للأطباء فى المجالات واللجان المختلفة.

ويناقش مجلس النقابة خلال العمومية، أنشطة النقابة في المجالات واللجان المختلفة واعتماد الميزانيات السابقة، بالاضافة إلي المناقشات البناءة حول بعض البنود المضافة إلي جدول أعمال الجمعية العمومية العادية "26 مايو " بدار الحكمة،:

١- قانون المسؤولية الطبية وتأخر صدوره.

٢- الإعتداءات المتكررة على المنشآت الصحية والعاملين بها وآليات تحجيمها و تنفيذ وتغليظ العقوبات نحوها.

٣- معوقات وعراقيل تراخيص المنشآت الطبية الخاصة ورسوم اللافتات والنفايات الطبية الخطرة.

٤- آليات المحاسبة الضريبية للأطباء ومنظومة الفاتورة الالكترونية.

٥- تعديل بعض مواد لائحة آداب المهنة.

يتم فتح باب التسجيل من العاشرة صباحاً حتى الثانية ظهراً وتبدء فعاليات الجمعية العمومية في تمام الساعة الثانية ظهر اليوم (فور اكتمال النصاب بالقاعة الكبري بدار الحكمة.

علماً ان هذا هو الانعقاد الثاني للجمعية والذي كان مقرراً لها الجمعة 12 مايو ولكن لم يكتمل النصاب المطلوب للجمعية (الف طبيب ) وعليه فقط أعلن أمين عام الاطباء الدكتور محمد فريد حمدي علي تأجيل انعقاد الجمعية الي 26 مايو بسبب عدم اكتمال النصاب .