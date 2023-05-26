شكرا لقرائتكم خبر عن عميد حاسبات حلوان يناقش مستقبل الذكاء الاصطناعى بمعرض أبو ظبى للكتاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الدكتور أسامة إمام عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى بجامعة حلوان، فى معرض أبو ظبى للكتاب2023 والذى ينعقد خلال الفترة 22 حتى 28 مايو بالعاصمة الاماراتية أبو ظبى، ويناقش على هامش الانعقاد عدد من الملفات والقضايا الهامة ومنها مستقبل الذكاء الاصطناعى فى نشر المحتوى تماشيًا مع الثورة التكنولوجية العالمية فى مجال النشر الإلكترونى.

ويلقى الدكتور أسامة أمام خلال جلسات اليوم محاضرة حول الذكاء الاصطناعى ومستقبل النشر بحضور عدد من الخبراء الدوليين من مختلف دول العالم، وذلك لإطلاع المشاركين على أبرز تطورات هذا السوق الواعد ومناقشة أولوياته.

وكان كشف مركز أبو ظبى للغة العربية، التابع لدائرة الثقافة والسياحة فى أبو ظبى، عن تفاصيل معرض أبو ظبى الدولي للكتاب 2023، في دورته الـ32، والتي من المزمع انطلاقها في مركز أبو ظبي الوطني للمعارض، خلال الفترة من 22 حتى28 مايو الجاري.

يشارك في معرض أبو ظبى الدولي للكتاب 2023 نخبة من كبار الأدباء والمفكِّرين والناشرين من معظم أنحاء العالم؛ لعرض التراث الأدبي والثقافي المميز لمنطقة الشرق الأوسط، تعزيزا للروابط بين المجتمعات العربية والدولية في مجال النشر.

وفقا لوسائل الإعلام الإماراتية فإن دورة هذا العام، والتي ينظمها مركز أبو ظبي للغة العربية، تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد رئيس الإمارات، تركز على مفهوم الاستدامة كفكرة محورية، تماشياً مع إعلان دولة الإمارات عام 2023 عاماً للاستدامة.

وسيشهد المعرض مبادرات وفعاليات وندوات متنوِّعة تسلط الضوء على أفضل الطرق العالمية في تكريس الاستدامة في مجال النشر.