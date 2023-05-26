شكرا لقرائتكم خبر عن أكبر مساجد الهند يعقد مجلس للصلاة على النبى بعد الجمعة على خطى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الشيخ أبوبكر أحمد مفتي الديار الهندية ورئيس جمعية علماء أهل السنة بالهند ومؤسس جامعة مركز الثقافة الإسلامية التأييد التام لفضل الاجتماع للصلاة والسلام على سيدنا رسول الله (ص) اليوم الجمعة، وإعلان هذه الصلاة بالصيغة الإبراهيمية عقب صلاة الجمعة في المساجد.



وقال المفتي - في بيان أصدره اليوم - "إنه يؤيد هذه المبادرة وسيعقد مجلس الصلاة على النبي (ص) عقب صلاة الجمعة في جامع الفتوح الذي يعد من أكبر مساجد الهند، مؤكدا أنه للصلاة على النبي (ص) فضائل جمة جاء بها القرآن والسنة وأجمع عليها الصحابة والتابعون ومن بعدهم من السلف والخلف فلا يخالفها إلا من في قلوبهم ضعف في إيمانهم أو لا يعرفون قدر هذا النبي (ص)، لأن الصلاة على النبي (ص) أمر إلهي ورد ذكره في القرآن الكريم، فقد خاطب الله تعالى المؤمنين في كتابه الحكيم ليحثهم على الصلاة على النبي (ص)، فقال تعالى: "إِن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما".



وأوضح أن علماء الأمة صنفوا كتبا كثيرة في فضل الصلاة على النبي (ص) جماعة وفرادى جهرا وسرا، ولقد ورد أنها شفاء لكثير من همومنا وغمومنا وتفك الكروب والشدائد.



وأشار إلى قول الإمام الشافعي يستحب الإكثار من الصلاة على النبي (ص) في كل يوم، ويزداد الاستحباب أكثر في يوم الجمعة وليلتها.. موضحا أن النصوص خير شاهد لفضل الصلاة على النبي (ص) مطلقا جمعا وفرادى جهرا وسرا.



وأشاد المفتي بدعوة وزارة الأوقاف المصرية إلى الصلاة على النبي (ص) عقب صلاة الجمعة.. وأضاف "أن مثل هذا القرار من الوزارة إن دل على شيء فإنما يدل على مدى حبهم للنبي (ص) وعلى تمسكهم بنهج السلف الصالحين الذين علمونا هذا الدين الحنيف على ما هو عليه، فجزاهم الله خير الجزاء على هذه المبادرة المحمودة.