شكرا لقرائتكم خبر عن د. أشرف صبحي يشارك في افتتاح الاجتماع الوزارى للشباب والثقافة والرياضة بالاتحاد الافريقي بإثيوبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الاستاذ الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، ورئيس الاتحاد الافريقي للرياضة الجامعية ، ورئيس الاتحاد الافريقي للالعاب الالكترونية في الاجتماع الوزاري للشباب والثقافة والرياضة للجان الفنية المتخصصة للشباب والثقافة والرياضة، كأول وزير مصري يشارك في تلك الاجتماعات في اديس ابابا باثيوييا .

وشهد وزير الشباب والرياضة الجلسة الافتتاحية والتي تضمنت كلمات افتتاحية ، بدأتها السفيرة ميناتا سيسوما، مفوضة الصحة والشئون الانسانية والتنمية المجتمعية بالاتحاد الافريقي ، والتي ذكرت ان ذلك الاجتماع تأتي اهميته تزامنا مع الذكري الستين لانشاء منظمة الوحدة الافريقية (الاتحاد الافريقي ) ، مبينة ان التجمع الوزاري للشباب والرياضة والثقافة يمثل دليل على اهتمام الجميع بتنمية القارة الافريقية.

تابعت مفوضة الصحة والشئون الانسانية والتنمية المجتمعية بالاتحاد الافريقي :" هناك ضرورة ملحة للعمل مع ومن اجل الشباب والاستثمار فيهم ، وهناك اهمية للاستفادة من التكنولوجيا الحديثة ، وتنمية قدرات الشباب، ونشر ثقافة الرياضة حيث من خلال الرياضة يمكن ان تتحد القارة الافريقية ".

ومن جانبها، قالت شيدو مبيمبا:” باسم الشباب الافريقي اشكر كافة المسئولين على تواجدهم ودعمهم للشباب في قارتنا الافريقية ، ومساهمتكم في ترقية الشباب للمناصب العليا في الاتحاد الافريقي ، نحن هنا اليوم لنتخذ قرارات مهمة في صالح الشباب الافريقي ، ونأمل كشباب للوصول لافريقيا التي نريدها وتحقيق اجندة ٢٠٦٣".

فيما تحدث عبد الرحمن حماد - وزير الشباب والرياضة الجزائري رئيس المكتب للجنة الفنية المتخصصة للشباب والثقافة والرياضة في دورتها السابقة (الثالثة) ، عن فخره باحتضان الجزائر الدورة الثالثة ، مبينا ان تلك الدورة ركزت على دور الشباب الافريقي في بناء ثقافة قوية لمكافحة الفساد ، وتعزيز التطوع ، وتنفيذ ميثاق الشباب الافريقي في اطار الاتحاد الافريقي ، معربا عن سعادته لتسليم رئاسة الدورة لممثل افريقيا الجنوبية .

حضر الاجتماعات الوزارية كل من السيدة الدكتوره مونيكا سانزاباجانوا- نائب رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي، وزراء الشباب والثقافة والرياضة بالدول الاعضاء بالاتحاد الافريقي ، الدكتور عبد الله الباطش - مساعد وزير الشباب والرياضة للسياسات والتنمية الشبابية ، المستشار دكتور عمرو مختار - ممثل السفارة المصرية باديس ابابا ، حسن غزالي - منسق مكتب الشباب الافريقي ، سامي عمار - مسئول ملف الاتحاد الافريقي بالعلاقات الدولية بوزارة الشباب والرياضة .