شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتفقد مجمع مواقف السرفيس الجديد ضمن مشروع تطوير ترعة المريوطية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، صباح اليوم، الجمعة، أعمال إنشاء مجمع مواقف السرفيس الجديد والنقاط الخدمية الجاري تنفيذها ضمن المرحلة الثانية من مشروع تطوير وتأهيل ترعة المريوطية.

وتشهد ترعة المريوطية أعمال تطوير بـ5 بقطاعات، وذلك بداية من المنطقة المحصورة من شارع الأهرام وحتى الملك فيصل بطول 450 مترا، والثانى حتى كوبرى الشيشينى بطول 650 مترا، والثالث حتى الطريق الدائرى بطول 1300 متر، والرابع حتى كوبرى المنشية بطول 500 متر، والقطاع الأخير حتى كوبرى الصحابة بمنطقة منشأة البكارى.

ويستهدف المشروع إقامة ممشى سياحى ومواقف لسيارات السرفيس وساحات انتظار ونقاط خدمية بكل قطاع منه، إلى جانب النهوض الحضارى بالمناطق المحيطة وتنفيذ مخططات مرورية للارتقاء بالمظهر الحضاري للمنطقة والقضاء على العشوائية.