شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب العمال من الحوار الوطنى.. غدا باليوم السابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها:" مطالب العمال من الحوار الوطنى.. اتحاد العمال يطالب بمؤتمر صناعى لحماية الصناعة الوطنية ودعم مبادرة الرئيس فى توطين المنتج المحلى.. نقابة القطاع الخاص: التفتيش على المنشآت والتأكد من التزامها باشتراطات الصحة والسلامة المهنية للحفاظ على العمال.. الصناعات الغذائية: تغيير فترة الدورة النقابية لـ5 سنوات وتمكين النقابات من التثقيف العمالى.. قانون عمل متوازن.. إصلاح حقيقى لملف الأجور.. وإعادة النظر فى قانون التأمينات.

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