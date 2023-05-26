شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة تمويل العلوم بـ"التعليم العالى" تواصل فتح باب التقدم لبرنامج التعاون مع الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF)، فتح باب التقدم للنداء السادس لبرنامج التعاون المصري الصيني؛ بهدف تعزيز التعاون البحثي بين الجانبين في المجالات ذات الاهتمام المشترك كالمياه، والطاقة المتجددة، والزراعة والغذاء، والصحة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتخفيف من آثار تغير المناخ، ونظم التصنيع المُتقدمة.

ومن المقرر أن يستمر دعم المشروعات البحثية الابتكارية المقبولة لمدة لا تزيد عن 24 شهرًا، بتمويل يصل إلى 2.5 مليون جنيه للجانب المصري.

وأوضحت هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا أن شروط التقدم فى النداء أن يكون الباحث الرئيسي مصري، تابع لكيان بحثي (جامعة / مؤسسة / مركز بحثي)، وحاصل على درجة الدكتوراه.

ومن المقرر أن يكون آخر موعد لتلقي المُقترحات البحثية 5 يونيو 2023، وذلك طبقًا للقواعد والشروط التفصيلية للنداء على الموقع الإلكتروني للهيئة

www.stdf.eg/web/grants/open

أو من خلال صفحة الهيئة الرسمية على موقع فيسبوك : https://www.facebook.com/stdf.eg

جدير بالذكر أن هذا النداء يأتي في إطار مذكرة التفاهم الموقعة في 27 مارس 2016 بين هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF)، ووزارة العلوم والتكنولوجيا الصينية (MOST)؛ بهدف إنشاء برنامج تمويل مشترك في العلوم والتكنولوجيا، من خلال إنشاء صندوق صيني مصري للبحوث (CERF) لدعم المشاريع البحثية والتكنولوجية.