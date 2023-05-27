سنودس إبروشية الكنيسة الأسقفية يختتم جلساته بعدة توصيات

ورحب أعضاء السنودس المجتمعين بما أحاطهم به رئيس الأساقفة الدكتور سامي فوزي بشأن قرار رابطة الكنائس الأسقفية الأنجليكانية بنصف الكرة الجنوبي بأن يكون للرابطة مقرُ بالقاهرة، بما يحمله هذا القرار من معاني التقدير لدور أبروشية مصر الريادي والمؤثر في حياة الكنيسة الأسقفية في العالم، إذ تعتبر مصر نقطة مركزية مؤثرة في الشرق الأوسط والعالم.

وشدد السنودس على أهمية التفاعل الديناميكي بين الكنيسة وخدمات القطاعات التابعة لها في مجالات الإعلام والصحة والثقافة واللاجئين والتعليم مؤكدًا على ضرورة التكامل بين الكنيسة والمؤسسات الخدمية والعمل المشترك بينهم بالشكل الذي يخدم المجتمع ويحقق الرؤية الكنسية في نفس الوقت.

وأوصى السنودس بتفعيل خدمة العمل التطوعي وتطوير فرص الخبرة العملية والتطوع داخل الكنيسة والخدمات القطاعية وخاصة للشباب، كما تشجع الإبروشية القسوس على تعزيز مثل هذه الفرص من أجل الدعم المتبادل مع القطاعات الخدمية بهدف التنمية الذاتية.