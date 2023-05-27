أخبار مصر

ننشر مواقيت الصلاة السبت 27/5/2023 بمحافظات الجمهورية

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة السبت 27/5/2023 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم السبت فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء

 

مواقيت الصلاة فى القاهرة

 

وقت صلاة الفجر 4:13  ص

موعد صلاة الظهر 12:52 ص

موعد صلاة العصر 28: 4

موعد صلاة المغرب 7:49 م

موعد صلاة العشاء  9:18

 

الإسكندرية        

وقت صلاة الفجر 4:13 ص

موعد صلاة الظهر 12:57

موعد صلاة العصر 4:36

موعد صلاة المغرب 7:55 م

موعد صلاة العشاء 9:28 م

    

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:07

موعد صلاة الظهر 12:48 م

موعد  صلاة العصر 4:25 م

موعد صلاة المغرب 7:46 م

موعد صلاة العشاء 9:16  م.        

 

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

 

وقت صلاة الفجر 4:09

وقت صلاة الظهر 12:40

موعد صلاة  العصر 4:11 م

وقت صلاة المغرب 7:32 م

وقت صلاة العشاء 8:58 م.    

 

مواقيت الصلاة فى أسوان

 

وقت صلاة الفجر 4:25  ص

موعد صلاة الظهر 12:46 ص

موعد صلاة العصر 10: 4

موعد صلاة المغرب 7:33 م

موعد صلاة العشاء 8:56

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا