شكرا لقرائتكم خبر عن لو هتشترى أضحية.. 11 علامة لازم تاخد بالك منها بالتزامن مع عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد حمدى، مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بسوهاج، أنه يمكن بسهولة معرفة مدى صحة أضحية العيد من الخرفان عن طريق فحص خروف العيد ظاهريا من حيث رأس الخروف وفروة الخروف وجسمه.

وأشار إلى ضرورة ملاحظة، مايلى:

1- عليك التأكد أن خروف العيد لا يوجد به قطع بالإذن أو الذيل أو عوراء أو عرجاء أو ما شابه ذلك.

2- جسم الخروف لا يوجد به جرح غائر أو طفيليات بالفروة.

3- الأفضل اختيار الخروف نشيط الحركة وتجنب الخامل - مطأطئ الرأس - أو الراقد.

4- أيضًا ملاحظة حركة خروف العيد يجب أن تكون قوائمه الـ4 سليمة ولا يوجد عرج ظاهر.

5- لا بد من فحص الصوف بحيث يكون ناعم الملمس ونظيفًا ومتماسكًا لا يمكن نزعه بسهولة وأن يغطى البدن بالكامل ولا توجد به بثور أو قروح جلدية.

6- من العلامات المهمة لمعرفة مدى صحة أضحية العيد عامة الانتباه إلى وجود إفرازات ظاهرة من الفم أو الأنف أم لا، وفحص عيني الخروف بحيث تكون لامعة وملتحمة العين وردية اللون وتكون العين نظيفة وليس بها إفرازات أو احمرار.

7- إجراء فحص سريع لجسم الخروف لتتميز هل هو سليم أم لا، ومقدار لحم خروف العيد.

8- يمكن الضغط على جانبي البطن لمعرفة امتلاء الكرش من عدمه، والامتلاء غير الطبيعي يكون الخروف مضاف للأكل والماء المقدم له ملح كثير.

9- كما يمكن معرفة حجم خروف العيد وكميته عن طريق وضع كف اليد ومحاولة الإمساك بعظام الظهر المنطقة القطنية ومعرفة مدى امتلائها باللحم بالنسبة للعظم،

10- فحص الفخذ وتقدير حجم اللحم، ارفع لية الخروف لمعرفة حجمها "يفضل الحجم الصغير أو المتوسط بالنسبة لحجم الخروف"، وملاحظة فتحة الشرج والقوائم الخلفية وخلوهما من آثار الإسهال.

11- فحص أسنان الخروف كاملة وغير مكسورة، كامل القرون.