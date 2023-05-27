شكرا لقرائتكم خبر عن "لو من الصعيد".. تعرف على فرص تدريبات مهنية مجانية فى 6 محافظات والان مع تفاصيل الخبر
1- أسوان.
2- قنا.
3- أسيوط .
4- سوهاج.
5- المنيا.
6- بنى سويف.
ويتم التدريب بمراكز التدريب المهنى التابعة لمديريات القوى العاملة بتلك المحافظات، وتستغرق مدة الدورة 22 يوما تدريبيا، ومن مميزات التدريب:
1- إتقان الأدوات والمهارات اللازمة لبدء مهنة فى التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعى.
2- منح شهادة معتمدة بإتمام الدورة من وزارة القوى العاملة وبرنامج الأغذية العالمي في نهاية الـدورة التدريبية.
3- صرف بـدل انتقـال نقدي يومـي عن كل يوم تدريبى، مع تقديم وجبات لكل متدرب، وأدوات كتابية وكل ما يلزم التدريب.
4- إعطاء الأولوية فى الحصول على فرص العمل التى توفرها المديرية داخل المحافظة وخارجها.
ومن المقرر أن يستمر التقديم للتدريبات حتى يوم الخميس 1 يونيو 2023، ويشترط للتقديم،:
1- الحصول على مؤهل عالٍ.
2- السن لا يقل عن 18 سنة، ولا يزيد عن 35 سنة.
3- توافر اساسيات استخدام الكمبيوتر وأدوات البحث على الإنترنت.
4- اجتياز المقابلة الشخصية.
أما الأوراق المطلوبة للتقديم، فهى:
1- صورة من بطاقة الرقم القومي.
2- صورة من المؤهل الدراسي.
3- شهادة صحية بالخلو من الأمراض.
4- صورتين شخصيتين.
5- الموقف من التجنيد للذكور.
6- شهادة قيد (كعب عمل).
7- سيرة ذاتية للمتقدمين.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز