شكرا لقرائتكم خبر عن شروط توثيق عقد زواج الأجانب أبرزها فرق السن بين الزوجين لا يزيد عن 25 عامًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق المستشار عمر مروان وزير العدل، خدمة توثيق زواج الأجانب فى شرم الشيخ، من خلال فتح أول مكتب لتوثيق الزواج فى جنوب سيناء والثالث من نوعه على مستوى الجمهورية بعد القاهرة والإسكندرية، تيسيرا على المقبلين على الزواج في الانتقالات، وتقديم أفضل خدمة ممكنة.

شروط العقد:

-ألا يقل سن الزوج والزوجة عن سن 18 سنة.

-أن يكون فرق السن بين الزوجين مناسبا ويفترض الا يزيد فرق السن عـن 25 سنة.

-إحضار شاهدين عدل.

-حضور مترجم مـن مكتب الشـهر العقاري وذلك في حالة عدم تحدث الأجنبي للغة العربية.

-يتعين أن تكون إقامة الأجنبي سياحية أو مؤقتة لغير غرض السياحة ويكون ذلك عن طريق ختم جواز السفر من مصلحة الجوازات بالعباسية.

المستندات والأوراق المطلوبة للتوثيق فقد اشترطت الآتي:

1- شهادة من السفارة التابع لها الطرف الأجنبي بحالته الاجتماعية والسن والديانة والمهنة والدخل وعنوان الإقامة وذلك في حالة زواج الأجنبي من مصرية أو زواج المصري من أجنبية وشهادة بعدم الممانعة في الزواج.

2- شهادة من أي مكتب صحة بالفحص الطبي لكل من الزوج والزوجة.

3- إحضار 5 صور شخصية حديثة.

الاوراق المطلوبة لترجمة العقود الزواج:

1- صورة من بطاقة الرقم القومي أو أي إثبات شخصية أخر لصاحب الطلب.

2- صورة رسمية معتمدة من المحرر المراد ترجمته بعد اعتماده وختمه بخاتم الأمين العام ودفع الرسوم المقررة لذلك 10 جنيهات فقط رسم أمين عام.

3- إيصال سداد رسوم الترجمة