شكرا لقرائتكم خبر عن حظر الهواتف والساعات الذكية.. اعرف ضوابط دخول امتحانات نهاية العام بالجامعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بالتزامن مع انطلاق ماراثون امتحانات نهاية العام الدراسى من العام الجامعى 2022/2023، ينشر" الخليج 365" قائمة المحظورات على طلاب الجامعات داخل لجان الامتحانات والتي تتمثل فى:- 1- ممنوع الدخول بأجهزة الموبايل 2- ممنوع الدخول بالسماعات والساعات الذكية 3- الحضور قبل موعد الامتحان بمدة كافية 4- احضار المستلزمات والأدوات الشخصية من الأقلام والأدوات المستخدمة فى الاختبار بالنسبة للكليات العملية 5- يحظر الدخول بالكتب الدراسية لجان الامتحانات 6- احضار اثبات الشخصية 7- ممنوع إثارة الشغب داخل لجان الامتحانات 8- عدم التحدث مع الطلاب داخل لجان الامتحانات 9- الغش أو محاولة الغش يعرض الطالب لعقوبة صارمة تصل إلى إلغاء الاختبار 10- ممنوع التكدس والزحام أمام اللجان بعد الانتهاء من الاختبارات

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