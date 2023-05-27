شكرا لقرائتكم خبر عن حظر الهواتف والساعات الذكية.. اعرف ضوابط دخول امتحانات نهاية العام بالجامعات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
بالتزامن مع انطلاق ماراثون امتحانات نهاية العام الدراسى من العام الجامعى 2022/2023، ينشر" الخليج 365" قائمة المحظورات على طلاب الجامعات داخل لجان الامتحانات والتي تتمثل فى:-
1- ممنوع الدخول بأجهزة الموبايل
2- ممنوع الدخول بالسماعات والساعات الذكية
3- الحضور قبل موعد الامتحان بمدة كافية
4- احضار المستلزمات والأدوات الشخصية من الأقلام والأدوات المستخدمة فى الاختبار بالنسبة للكليات العملية
5- يحظر الدخول بالكتب الدراسية لجان الامتحانات
6- احضار اثبات الشخصية
7- ممنوع إثارة الشغب داخل لجان الامتحانات
8- عدم التحدث مع الطلاب داخل لجان الامتحانات
9- الغش أو محاولة الغش يعرض الطالب لعقوبة صارمة تصل إلى إلغاء الاختبار
10- ممنوع التكدس والزحام أمام اللجان بعد الانتهاء من الاختبارات
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