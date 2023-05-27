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حظر الهواتف والساعات الذكية.. اعرف ضوابط دخول امتحانات نهاية العام بالجامعات

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القاهرة - سامية سيد -  

بالتزامن مع انطلاق ماراثون امتحانات نهاية العام الدراسى  من العام الجامعى 2022/2023، ينشر" الخليج 365" قائمة المحظورات على طلاب الجامعات داخل لجان الامتحانات والتي تتمثل فى:-

 

1- ممنوع الدخول بأجهزة الموبايل

2- ممنوع الدخول بالسماعات والساعات الذكية

3- الحضور قبل موعد الامتحان بمدة كافية

4- احضار المستلزمات والأدوات الشخصية من الأقلام والأدوات المستخدمة فى الاختبار بالنسبة للكليات العملية

5- يحظر الدخول بالكتب الدراسية لجان الامتحانات

6- احضار اثبات الشخصية

7- ممنوع إثارة الشغب داخل لجان الامتحانات

8- عدم التحدث مع الطلاب داخل لجان الامتحانات

9- الغش أو محاولة الغش يعرض الطالب لعقوبة صارمة تصل إلى إلغاء الاختبار

10- ممنوع التكدس والزحام أمام اللجان بعد الانتهاء من الاختبارات

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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