شكرا لقرائتكم خبر عن الزى الليبى مهنة تراثية تصنعها أيادٍ مصرية بالإسكندرية.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتميز سوق شارع فرنسا وسط محافظة الإسكندرية ، بإنتاج أفضل أنواع من المشغولات اليدوية، ومن تلك المهن تصميم الزي الليبي والذي تشتهر به المنطقة على مدار سنوات طويلة لكونها مهنة تراثية يتوافد عليها الليبيين من جميع المدن لتفصيلها بايادي مصرية .

قال على حافظ، اقدم مصمم الملابس الليبية فى الاسكندرية ، أنه توارث المهنة منذ القدم من شقيقه الذي كان بالمهنة والتجارة فيها مضيفا أنه بدأ فى ممارسة المهنة منذ عمره 11عاما وحتى الآن إلى ما يصل ما يقرب من 52 عاما ،وأن الملابس الليبية من الأساسيات الهامة عند الأشقاء الليبيين ومنها في الأعياد والمناسبات الدينية وصلاة الجمعة والكثير من الافراح المتعددة.

وأضاف علي حافظ ل " الخليج 365"، أن الملابس الليبية متعددة الأشكال والأحجام والتي منها القبة والملابس الكاملة الليبية والسدارى والكثير من المميزات في الملابس الليبية المتعددة ، وتابع، أن المهنه ليست منقرضة أو مندثرة كما يردد البعض ولكن المهنة زاد العمل بها في الفترة الأخيرة ،وظهور الكثير من الأيدي العاملة فى التصنيع والإنتاج للملابس الليبية في محافظة الإسكندرية.

وأشار صانع الزي الليبي، أن هناك عبايات ليبية مختلفة الأحجام وكان يحرص على ارتدائها ، القذافى الرئيس الراحل لدولة ليبيا وأن فكرة اختيار الألوان والأشكال يأتي على حسب طلب الزبائن وعند اختيارها فى تفصيل العباية ، والمهنة أساسها الشغل اليدوي وأجزاء فقط منها يتم على ماكينة الخياطة ،وتكون الاسعار علي حسب الطلب والشغل المطلوب، وأن الأشقاء الليبيين يرتدون الملابس الليبية من نوع القماش المعروف فى فصل الصيف باسم برونتو وفى فصل الشتاء باسم الامبريال .

واضح حافظ ، أن الملابس الليبية لا يستغنى عنها الأشقاء ويحرصون على ارتدتها لدى أطفالهم كازى رسمى وأساسي لهم ، وأن فترة تصميم الملابس الليبية يحتاج إلى وقت كافي وكبير للانتهاء منه لأن الشغل اليدوى يحتاج إلى وقت عن التجارى، وتستغرق مدة شهر على حسب التصميم المطلوب وخاصة منها القبة أو العباية المفتوح وهي مميزة لديهم في ارتدائها.



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