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شكرا لقرائتكم خبر عن 89 % من القراء يطالبون بتكثيف دورات تدريب الشباب على المهن والحرف اليدوية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف دورات تدريب الشباب على المهن والحرف اليدوية؟، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف دورات تدريب الشباب على المهن والحرف اليدوية.
وأيد 89% من القراء مطالب تكثيف دورات تدريب الشباب على المهن والحرف اليدوية، بينما عارض 11% من القراء مطالب تكثيف دورات تدريب الشباب على المهن والحرف اليدوية.
نتيجة الاستطلاع
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