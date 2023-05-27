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89 % من القراء يطالبون بتكثيف دورات تدريب الشباب على المهن والحرف اليدوية

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القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف دورات تدريب الشباب على المهن والحرف اليدوية؟، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف دورات تدريب الشباب على المهن والحرف اليدوية.

وأيد 89% من القراء مطالب تكثيف دورات تدريب الشباب على المهن والحرف اليدوية، بينما عارض 11% من القراء مطالب تكثيف دورات تدريب الشباب على المهن والحرف اليدوية.

 


نتيجة الاستطلاع

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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