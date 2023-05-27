وأيد 89% من القراء مطالب تكثيف دورات تدريب الشباب على المهن والحرف اليدوية، بينما عارض 11% من القراء مطالب تكثيف دورات تدريب الشباب على المهن والحرف اليدوية.

شكرا لقرائتكم خبر عن 89 % من القراء يطالبون بتكثيف دورات تدريب الشباب على المهن والحرف اليدوية والان مع تفاصيل الخبر

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع