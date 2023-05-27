شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء رحلات البالون الطائر فى سماء غرب الأقصر بسبب تقلبات الطقس لليوم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أرض مطار البالون الطائر غرب محافظة الأقصر، اليوم السبت، إلغاء تحليق رحلات البالون نتيجة رصد شدة وسرعة الرياح فى اتجاه الشرق والتقلبات الجوية صباح اليوم، حيث أصدر ملاح الشركة المصرية للطائرات قرار بعدم التحليق فى سماء المحافظة فجراً.

وكشف مصدر مسئول بإتحاد شركات البالون الطائر غرب الأقصر، أنه نتيجة سرعة الرياح فى الصباح الباكر اليوم السبت، واتجاه الرياح بشدة فى اتجاه الشرق، وهو ما يمنع تحليق الرحلات، حيث تقرر إلغاء الرحلات بالكامل، وأصدر ملاح الشركة المصرية للطائرات قرار بعدم التحليق في سماء المحافظة.

وتعتبر رحلات البالون من أهم رحلات المغامرة في العالم، حيث إن الأقصر أحد أشهر المدن العالمية فى هذا المجال، لما تتمتع من جو دافئ واستعدادات مكثفة، ويتم تجهيز مطار خاص للإقلاع من غرب المدينة، وجميع الشركات العاملة فى البالون ملتزمة بتعليمات الطيران المدنى، والتى تحافظ على أمن وسلامة المشاركين باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة، ومنها تعقيم كل البالونات باستمرار باستخدام كواشف الحرارة، والمطهرات والكمامات، بجانب أن كل رحلة من الرحلات التزمت بالعدد المحدد من قبل سلطات الطيران المدنى، موضحًا أن الأقصر تحتل مرتبة متقدمة في تصنيف الدول التى تعمل فى البالون الثالث حيث تحتل المركز الثالث عالمياً.

جدير بالذكر، أنه تحتل محافظة الأقصر مرتبة متقدمة في تصنيف الدول التى تعمل فى البالون، حيث تحتل المركز الثالث عالميًا، حيث إن جميع الشركات العاملة فى البالون ملتزمة بتعليمات الطيران المدنى، والتى تحافظ على أمن وسلامة المشاركين باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة، ومنها تعقيم كافة البالونات باستمرار باستخدام كواشف الحرارة، والمطهرات والكمامات، بجانب أن كل رحلة من الرحلات التزمت بالعدد المحدد من قبل سلطات الطيران المدنى.