شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم توجه بإعلان نتائج امتحانات صفوف النقل فى المدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت المديريات التعليمية المدارس بإعلان نتائج امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني والعام الدراسى فى مكان ظاهر بالمدرسة، مع إتاحتها إلكترونيا إذا أمكن ذلك، مضيفة أنه من حق جميع الطلاب معرفة نتائج الامتحانات فى توقيت واحد، مع فتح باب التظلمات على النتائج وفق الضوابط القانونية حيث يقدم الطالب الذي يرغب فى التظلم بطلب للإدارة والمدرسة تفحصه داخل الكنترول للتأكد من أن الطالب حصل على درجاته .

أكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن نتيجة صفوف النقل ستكون متاحة فى المدارس بداية من غد الأحد، وذلك بعد إعلانها على موقع المديرية.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، ظهور نتيجة الصف الرابع الابتدائى، وصفوف سنوات النقل بالقاهرة.

وأدى طلبة وطالبات الصف الرابع والخامس الابتدائي بالقاهرة وما يعادله، الامتحانات في الفترة من السبت 6 مايو حتى الأربعاء 10 مايو، وامتحانات طلاب الصف السادس الابتدائي وما يعادله كانت في الفترة من الخميس 11 مايو حتى الثلاثاء 16 مايو.

وكانت امتحانات الصف الأول الإعدادي العام والرياضي وما يعادله فى الفترة من السبت 6 مايو حتى الأربعاء 10 مايو، وامتحانات الصف الثاني الإعدادي العام والرياضي وما يعادله كانت فى الفترة من الخميس 11 مايو حتى الثلاثاء 16 مايو.

وكانت امتحانات النقل الإعدادي المهني من الخميس 11 مايو حتى الثلاثاء 16 مايو، وامتحانات الإعدادية العامة والرياضية والصم والمكفوفين والمهنية كانت من الأربعاء 17 مايو حتى الثلاثاء 23 مايو، وامتحانات النقل للتعليم الفني من السبت 6 مايو حتى الأربعاء 17 مايو.