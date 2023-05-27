شكرا لقرائتكم خبر عن ‫انكسار موجة الحرارة على الوجه البحري والقاهرة بقيم تتراوح بين 6 - 7 درجات غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد الطقس اليوم السبت استمرارا في ارتفاع درجات الحرارة الذي تشهده منذ عدة أيام بسبب الكتل الهوائية القادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية حيث ستكون العظمى على القاهرة الكبرى 36 درجة مئوية و43 درجة مئوية في محافظات جنوب الصعيد نهارا.

ومن المتوقع أن نشهد اليومَ فرصاً لسقوط الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية للبلاد في مطروح والإسكندرية ومحافظات شمال الوجه البحري وقد تكون رعدية على بعض المناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر وجنوب الصعيد، كما ستمتد الأمطار إلى المناطق الداخلية بحيث يكون هناك فرص لسقوط الأمطار على بعض المناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى وبعض مناطق مدن القناة وشمال الصعيد "المنيا – بني سويف – الفيوم – أسيوط".

قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أنه من المتوقع موجة من التقلبات في المناخ ليتحول المناخ في بعض المناطق بالجمهورية إلى مناخ شبه استوائي "حرارة مرتفعة ورطوبة عالية وأمطار".

أضاف فهيم أنه من المتوقع غداً الأحد انكسار كبير في درجات الحرارة على كل مناطق الوجه البحري والقاهرة بقيم تتراوح ما بين 6 - 7 درجات "وهي قيم كبيرة تزيد من مستوى التذبذبات الحرارية" لتكون الحرارة في الوجه البحري بين 25 – 31 ° م مع استمرارها ما بين 40 – 42 ° م في الأقصر وأسوان بالتحديد.

ومن المتوقع أيضاً تكاثف كبير في السحب الرعدية الممطرة على معظم مناطق الجمهورية وخاصة مناطق الصعيد وجبال البحر الأحمر ومدن القناة "السويس والاسماعيلية "ومناطق جنوب سيناء.