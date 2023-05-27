شكرا لقرائتكم خبر عن 100 مليون شجرة.. وزير الزراعة يفتتح معرض الزهور بالمتحف الزراعى بالدقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى معرض زهور الربيع فى نسخته رقم 90 تحت شعار "100 مليون شجرة" بالمتحف الزراعى بالدقى، والذى يستمر لمدة شهر.

ويعد معرض زهور الربيع هو المعرض السنوي الأكبر والأقدم في المنطقة العربية، والذي تقيمه وزارة الزراعة سنويا وعلى مدار 90 عاما، حيث يعد حدثا ثقافيا اقتصاديا متميزا يحرص على زيارته كل المصريين خاصة المهتمين بقطاع الزهور ونباتات الزينة وتنسيق الحدائق.

يشار إلى أن فكرة معرض زهور الربيع بدأت فى عهد السلطان حسين عام 1914 تحت اشراف جمعية فلاحة البساتين أى أنه بدأ منذ 109 أعوام، لكن تم افتتاح المعرض بشكل رسمى عام 1934 تحت إشراف وزارة الزراعة.

ويشارك فى المعرض كل منتجى الزهور ونباتات الزينة وأصحاب المشاتل وشركات اللاند سكيب ونظم الري الحديث وكذلك يضم مستلزمات الانتاج الزراعي وايضا منافذ بيع السلع الغذائية.