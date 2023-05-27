شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر نص موضوع خطبة الجمعة القادمة بعنوان "احترام الكبير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت وزارة الأوقاف نص موضوع خطبة الجمعة القادمة 2 يونيو 2023م تحت عنوان: "احترام الكبير".

مع التأكيد على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وأن يكون أداء الخطبتين معًا الأولى والثانية ما بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة كحد أقصى للخطبتين معًا.

وكانت قد حددت وزارة الأوقاف خطب شهر يونيو:

الجمعة الأولى 2 يونيو 2023 م : احترام الكبير.

الجمعة الثانية 9 يونيو 2023 م : الحج رحلة إيمانية.

الجمعة الثالثة 16 يونيو 2023 م : مفهوم العمل الصالح وفضائل العشر.

الجمعة الرابعة 23 يونيو 2023 م : فضل يوم عرفة وسنة الأضحية.

الجمعة الخامسة 30 يونيو 2023 م : حديث القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة عن الأمن.