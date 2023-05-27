شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: حظر العمل بالأماكن المكشوفة بدءاً من أول يونيو حتى أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة بالكويت، بدء سريان حظر العمل بالأماكن المكشوفة بدءاً من أول يونيو وحتى نهاية أغسطس المقبل وذلك فى الأوقات من الساعة 11 صباحا إلى 4 عصرا.وفق"الأنباء الكويتية".

وأكدت الهيئة أن فرق التفتيش المكلّفة بمتابعة تنفيذ قرار الحظر ستبدأ حملات تفتيش مفاجئة على مواقع العمل في الأماكن المكشوفة لرصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وأكدت الهيئة أن الهدف من القرار حماية العمالة من أضرار العمل في ساعات ارتفاع الحرارة الشديدة خلال أشهر الصيف وأن الهدف من القرار تنظيم ساعات العمل وليس تخفيف الساعات مشيرة إلى أنه بامكان أصحاب الأعمال تشغيل العمالة في ساعات الصباح الأولى أو المساء .