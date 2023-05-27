شكرا لقرائتكم خبر عن "القوى العاملة": برنامج تدريبي فى السلامة والصحة المهنية بإحدى شركات الحفر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من المركز القومى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل برئاسة أشرف مرزوق معاون الوزير والمشرف على المركز، بشأن متابعة تنفيذ البرامج التدريبية المنفذة من قبل المركز بالقاهرة ومنها البرنامج التدريبى لأعضاء لجان السلامة والصحة المهنية المنعقد بشركة للحفر، تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة ورئيس مجلس ادارة المركز بتحديث المحتويات التدريبية بالبرامج التدريبية للمركز ومتابعة تنفيذها، والوقوف على مدى الاستفادة منها وتحديد أهم الإيجابيات والسلبيات والتوصيات من أجل الارتقاء بمستوى المركز.

وأوضحت الوزارة فى بيان لها أنها تلقت تقريراً من المشرف على المركز، يفيد متابعة تنفيذ أحد البرامج التدريبية المنفذة من قبل المركز الرئيسى بالقاهرة والإدارة المركزية للتدريب بالمركز، حيث قام بتفقد البرنامج التدريبى لأعضاء لجان السلامة والصحة المهنية، كما حرص على متابعة محاضرات اليوم الأخير بالبرنامج و مناقشة المتدربين عن موضوعات المحاضرات ضمن المحتوى التدريبى المعدل ومدى الاستفادة منها للوقوف على أهم الإيجابيات والسلبيات والتوصيات من أجل الارتقاء بمستوى الدورات التدريبية بالمركز بصفة خاصة ومستوى السلامة والصحة المهنية بصفة عامة ضمن خطة الوزارة والمركز لتحديث المحتوى المقدم من خلال الدورات التدريببة.

وأضاف المشرف على المركز: أشاد المتدربين بالمستوى العلمى المرتفع للمحاضرين وخبراتهم والمامهم بموضوعات المحاضرات نظرياً وعملياً ، و كذلك بحسن التنظيم الادارى للبرنامج مطالبين بضرورة إضافة بعض التدريبات العملية للبرامج ليتمكنوا من الممارسة العملية بمهامهم داخل المنشأة ، والتى سيتم مراعاتها فى البرامج التدريبية القادمة .

كما شاركت مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسماعيلية في وضع حجر الأساس فى التوسعات الجديدة لأحد الشركات بالاسماعيلية بحضور اللواء شريف بشارة محافظ الاسماعيلية ، وياسر عباس نائب رئيس هيئة الاستثمار ، وايمن صالح رئيس المنطقة الحرة بالاسماعيلية ، و سليم شنكايا الرئيس التنفيذى لمجموعة الشركات، ومعتز ابو بكر المسئول الإقليمى للعلاقات الحكومية ، وفرحان افرام مدير عام المصنع ، وذلك في إطار جهود المديرية في التواجد بين العاملين داخل اماكن العمل والاطمئنان على توفير مناخ عمل آمن يزيد من الإنتاجية ويعظم إستفادة جميع الأطراف .

وأوضح محمد طلعت مدير مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية في تقريره للوزارة ، انه شارك في وضع حجر الأساس للتوسعات الجديدة بالمنطقه الحرة بالاسماعيلية ، رافقه خلالها من المديرية سامية عبد السلام مدير إدارة عمل الاحياء ، وابراهيم حلمي مدير إدارة العلاقات العامة ، وسامح عهدى مدير اداره السلامة والصحة المهنية ، ومن الشركة: امين عبدالله مدير الشئون القانونية ، والمهندس كريم اسامه مدير السلامة والصحة المهنية ، ورشا صبري مدير الموارد البشرية ، وشادى صبحى مسئول الموارد البشرية .

وأضاف مدير المديرية : "استقبلنا المدير التنفيذى للشركة ، و قدم الشكر والتقدير للحضور ، وشرح تاريخ الشركة منذ بداية نشاطها داخل مصر حتى الآن ،مشيداً بدور القوى العاملة في المتابعة المستمرة لكافة أعمالها ،ومنوهاً بأن التوسعات الجديدة للمصنع علي مساحة 78 الف متر مربع ، وأن التوسع سيعمل على توفير فرص عمل جديدة داخل المحافظة لأكثر من 2500 عامل ، كما انه سيتم إنجاز هذه التوسعات خلال 9 أشهر".