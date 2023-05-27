شكرا لقرائتكم خبر عن "خلف القضبان".. مشروع تخرج بإعلام الأزهر يتصدى للجريمة فى المجتمع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت الدولة المصرية العديد من تخطى العديد من العقبات للتصدي لظاهرة انتشار الجريمة في الآونة الأخيرة، ومع تكثيف المجهودات استطاعت الحفاظ علي الاستقرار الأمني، لذلك قرر عدد من طلبة كلية الإعلام بجامعة الأزهر تناول هذه الظاهرة من جوانبها المختلفة، بالبحث وراء أهم الأسباب التى تؤدى الى ارتكاب مثل هذه الجرائم و التوصل لحلول سريعة للحد من هذه الظاهرة، مدشنين مجلة " خلف القضبان ".

حيث قاموا بعمل حوارات صحفية مع متخصصين في شتي المجالات القانونية و الإعلامية و الدينية و النفسية وقاموا بالبحث وراء المشكلات الأساسية والتي تتسبب بشكل كبير في انتشار ظاهرة الجريمة بشكل عام فاجتهدو في وضع حلول مطروحة لحل هذه المشكلات من وجهة نظرهم.

وقامو أيضا بعمل تقارير تعكس رؤيتهم للموضوع وأيضًا تحقيقات صحفية استعانوا فيها بآراء خبراء تارةً ورأي عامة الشعب تارةً ليسعو بكامل جهدهم لمعرفة شتي جوانب القضية التي يتحدثون عنها وينقلوا ما وصلو إليه للقارئ عن طريق مجلتهم بشكل مبسط وسهل.

و الجدير بالذكر ان الفريق مكون من "١٠" أشخاص و هم ( محمد مندور، محمد عاشور، عمر غريب، مصطفى محمود، يوسف رفعت، محمود جمال، مصطفى محسن، كامل حمدى، يوسف السيد، حمدى عاطف ).