شكرا لقرائتكم خبر عن الحوار الوطنى يستأنف جلساته النقاشية 4 يونيو المقبل .. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستأنف الجلسات النقاشية للحوار الوطني، الأحد 4 يونيو المقبل، على أن تشهد مناقشة موضوعات بالمحور السياسي تتضمن تعزيز العمل الأهلي، قانون حرية تداول المعلومات، عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والتفرغ لعضوية المجلسين، وتطرح الثلاثاء في المحور الاقتصادي أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، الزراعة والأمن الغذائي، كما تنعقد كلا من لجنتي الصحة والشباب بالمحور المجتمعي الخميس.

وأوضح ضياء رشوان، المنسق العام أن الحوار يستلزم أن تتم صياغة الخلاصات والمقترحات الناتجة عن جلساته العامة، لكي تعرض على مجلس الأمناء لمناقشتها وإقرارها بصورتها النهائية لرفعها للسيد رئيس الجمهورية، وهو ما يتطلب بدوره عقد عدد من الاجتماعات المصغرة المتخصصة تعبر عن كل الاتجاهات بعد كل عدة جلسات عامة، لأنه من المستحيل عقدها في نفس أسابيع جلسات اللجان، وسيقرر مجلس الأمناء في اجتماعه القادم يوم السبت 27 مايو، تشكيلها ومهام هذه اللجان، على أن تبدأ عملها خلال الأسبوع القادم بعد اجتماع المجلس.