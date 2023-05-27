شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن الاجتماعي: التعاون مع وزارة الزراعة يشمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بالمشاركة في افتتاح معرض زهور الربيع ال90 ومعرض خير مزارعنا لأهالينا الذى يتضمن سلع غذائية بأسعار مخفضة.

واكدت القباج أن هناك تعاون كبير وبناء مع وزارة الزراعة لأن معظم المستفيدين من خدمات التضامن هم سكان الريف والمزارع المصري .

وأشارت القباج إلى أن التعاون بين الوزارتين يشمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتربية الدواجن والمواشي وخدمة المزارعين والمراة الريفية بهدف التمكين الاقتصادي للمرأة.

وأضافت "القباج" أنه في إطار توجيهات القيادة السياسية فإن الوزارة تقدم أيضا قروض مسيرة ومنح للمزارعين الصغار كما تسعى لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة خاصة في المناطق الأكثر احتياجا

الجدير بالذكر أن معرض زهور الربيع يشهد مشاركة بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية والمجتمع المدني ‏وقال ان الدولة المصرية تدعم صناعة وزراعة الزهور نظرا لأهميتها لسوق المحلي أو التصدير ودعم الاقتصاد الوطني.