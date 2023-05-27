شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يتفقد مشاريع التطوير بأحياء البساتين والخليفة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة جولة تفقدية بحي البساتين والخليفة بالمنطقة الجنوبية لمتابعة أعمال التطوير الجارية بالحيين، رافقه جولته المهندس جيهان عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية وعدد من قيادات المحافظة .

وشملت الجولة محور شمال طرة لتفقد أعمال إنشاء محور وكوبرى جديد يربط محور حسب الله الكفراوى، ليعلو طريق الأتوستراد بكوبرى ثم محور أرضى بشارع شمال طرة، ثم كوبرى شمال طره ثم كورنيش النيل ليعبر النيل حتى اتجاه الجيزة بطول 6 كيلو متر، في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة لخلق محاور جديدة لتيسير الحركة المرورية.